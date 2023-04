Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 24 aprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 24 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Aperture in Italia ovviamente dedicate alla vittoria del Napoli in casa della Juventus per 1-0. Il gol di Raspadori in pieno recupero consegna agli azzurri il match point scudetto già nel prossimo weekend. “O sole tuo“, è il titolo della ‘Gazzetta dello Sport’, a simboleggiare un trionfo che ormai non può più sfuggire. Intanto, Inter e Milan tornano alla vittoria, trascinate da Lukaku e Leao, che si candidano a un finale di stagione da protagonisti assoluti: “La coppia dei campioni“.

Il ‘Corriere dello Sport’ lancia la volata al Napoli: “Napoli, ci sei“. Domenica prossima, gli azzurri possono già essere campioni d’Italia dopo il trionfo in casa della Juventus. Stasera, la Roma va a caccia di una vittoria pesantissima in casa dell’Atalanta: “Cento volte Mou e Dybala carica“.

Su ‘Tuttosport’, il risultato del big match domenicale viene vissuto dall’altra prospettiva, come di consueto: “Rabbia Juve!“. In prima pagina, il volto dell’arbitro Fabbri, che, richiamato al Var, ha annullato una rete di Di Maria precedente al vantaggio del Napoli.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 24 aprile 2023

Giornata di risultati importanti anche all’estero. Per esempio in Spagna, dove il Barcellona è altrettanto vicino al titolo.

Su ‘Marca’, viene celebrata così la vittoria sull’Atletico Madrid con gol di Ferran Torres, che avvicina il trionfo: “Ferran remata la Liga del 1-0“. E’ la decima vittoria stagionale con questo punteggio per i blaugrana. Mentre in Inghilterra, il Manchester United raggiunge il Manchester City in finale di FA CUP e Ten Hag promette ai suoi tifosi di ostacolare il possibile triplete della squadra di Guardiola: “Spoiler alert“, titola il ‘Daily Express’.