Polverone in casa Juve: “È finito”

Un gol all’ultimo respiro, qualche polemica ed un passettino in più verso lo scudetto del Napoli. Ko casalingo per la Juventus, criticata in alcuni singoli anche sui social

Ancora una sconfitta per la Juventus che crolla in casa contro il Napoli in una sfida equilibrata e tiratissima, risolta solo all’ultima curva da un mancino al volo di Giacomo Raspadori.

Non sono mancate le polemiche, nel primo tempo per un colpo di Gatti su Kvaratskhelia, e nel secondo per il gol annullato con l’ausilio del Var ad Angel Di Maria. Al netto delle casistiche arbitrali la Juventus è apparsa ancora una volta opaca nei momenti decisivi della partita, e soprattutto poco incisiva con alcuni elementi chiave. Non sono infatti mancate le critiche per alcuni singoli, come Federico Chiesa, subentrato nella ripresa per imprimere un cambio di passo alla squadra che non c’è stato.

Juventus-Napoli, Chiesa entra ma non convince: “Involuto”

Poco in partita e parecchio arrugginito Federico Chiesa, che ha raccolto forti critiche sui social a margine della gara.

Diversi i messaggi di disapprovazione dei tifosi su Twitter:

Dite a chiesa che è entrato in campo #juvenapoli #JuventusNapoli — gabrijuve (@gabrijuve3) April 23, 2023

Chiesa non fa più cambi di direzione, è ancora bloccato dal punto di vista mentale e fisicamente non è più lo stesso — Cheerfuls (@macsismo) April 23, 2023

Chiesa per entrare così poteva stare in panchina — Luca Isnardi SONO 38 E 9 DI FILA (@lucaisnardi) April 23, 2023

Ahahahah penso ancora a chiesa che a campo aperto si fa fermare da lozano, mamma che finitone — ®️ (@nonlapasso) April 23, 2023

Chiesa irriconoscibile, scoglionato e svogliato

Rischiamo l’anno prox di perdere lui e Vlahovic — Kriss (@Bogazkoi43) April 23, 2023

Chiesa è entrato con le scarpe ortopediche — Pino Daniele di Colli Aniene (@MioliVarco) April 23, 2023

Chiesa entrato in campo in modo indecente — SdN-Andrea Trajkovski (@noianononhodet1) April 23, 2023

Chiesa è proprio in un momento no — L’Eintrachtiano (@Kulusecsi) April 23, 2023

Chiesa si deve svegliare — MS🪐🏹 crying over the eras tour (@daMnSeason24) April 23, 2023