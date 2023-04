Nuova penalizzazione per la Juventus, non ci sono più dubbi: classifica riscritta

Attesa per la nuova decisione della Corte di Appello Federale sulla penalizzazione della Juventus: c’è un indizio chiaro su quel che accadrà

Sconfitta in campionato dal Napoli, non senza polemiche, la Juventus si concentra ora sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia. Mercoledì la sfida all’Inter dopo l’1-1 dell’andata, anche qui con discussioni infinite dentro e fuori dal campo.

Per i bianconeri sono proprio Coppa Italia ed Europa League gli obiettivi principali per non terminare un’altra stagione senza alcun titolo. Ovviamente attenzione anche al piazzamento Champions, ma in questo caso il nodo cruciale, al di là dei risultati in campo, sarà capire quel che accadrà nei giudizi in corso. E’ noto che la Juventus ha in ballo due diversi giudizi sportivi: quello legato alla manovra stipendi, che deve ancora essere formalizzato con i deferimenti, e quello sul filone plusvalenze che attende il nuovo pronunciamento della Corte di Appello Federale, in composizione diversa, dopo la pronuncia del Collegio di Garanzia dello Sporrt.

Proprio su questo, si è espresso il professor Pierluigi Matera, uno dei massimi esperti in tema di diritto sportivo. L’avvocato è intervenuto su ‘Rai 2’ e ha spiegato che, secondo il suo parere, “è improbabile che la Juventus non subisca una nuova sanzione”.

Juventus, penalizzazione certa: la convinzione del professore Matera

In particolare Matera ha motivato così la sua opinione, partendo proprio dal pronunciamento del Collegio di Garanzia per il quale si è ancora in attesa delle motivazioni che potranno risultare decisive.

Nell’attesa, qualche indizio su quel che potrà accadere c’è. Matera spiega: “Nel dispositivo sono presenti alcuni punti fermi come l’accoglimento del ricorso di Pavel Nedved e la conferma della sanzione inflitta ad Agnelli, Paratici e Cherubini“. Stando così le cose, secondo il professore nella motivazione ci potrebbe essere l’indicazione di non punibilità delle plusvalenze come fittizie: “Il fulcro a quel punto diventa l’articolo 4. La Juventus sarebbe condannata per il comportamento dei suoi dirigenti”. Questo significherebbe un “alleggerimento della posizione processuale della società” e a quel punto “è molto provabile che la penalizzazione sia più leggera” rispetto ai 15 punti precedenti. Attualmente la Juve ha 3 punti di vantaggio sul quarto posto e quindi anche un dimezzamento della precedente sanzione andrebbe a complicare i piani Champions di Allegri.