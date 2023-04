Juventus, moviola ‘al contrario’ e pronta replica: “Ridicolo, sta rosicando”

Proseguono le discussioni dopo Juventus-Napoli, polemica sulla moviola del match e replica pepata ai bianconeri

Come prevedibile, il big match tra Juventus e Napoli è stato teso ed elettrico, regalando emozioni e polemiche. L’hanno spuntata gli azzurri, che con il gol di Giacomo Raspadori in pieno recupero hanno compiuto il passo decisivo verso lo scudetto, per il quale si attende ormai solo il conforto della matematica. Ma non sono mancate contestazioni arbitrali, come da tradizione in una sfida del genere.

Nel finale è successo di tutto, con la Juventus che aveva trovato il gol con Di Maria, annullato al Var per un precedente fallo di Milik su Lobotka. L’arbitraggio di Fabbri, che ha avuto bisogno della on field review su suggerimento di Aureliano per tornare sulla sua decisione, non ha convinto, anche per l’episodio nel quale, nel primo tempo, Gatti ha rischiato l’espulsione per il colpo rifilato a Kvaratskhelia. Sull’argomento, c’è però chi ha portato avanti una propria versione, piuttosto diversa. Ed è Claudio Marchisio, ex centrocampista bianconero e oggi opinionista, che alla ‘Domenica Sportiva’ è andato decisamente controcorrente. “Quello di Gatti è un colpo solo da giallo. Il gol annullato? Non è mai fallo, Milik sta solo proteggendo la palla e anticipa Lobotka, se sta davanti è normale che poi ci sia il contatto”.

Juventus-Napoli, la moviola di Marchisio scatena la furia del web: “Nega davanti all’evidenza”

Una interpretazione della moviola che non ha trovato concordi in molti tra i telespettatori e i commentatori della rete, con Marchisio che è stato accusato di partigianeria troppo esplicita nei confronti dei colori del suo passato.

Su Twitter, tanti a scagliarsi contro l’ex giocatore. “Si sta rendendo ridicolo, ecco quanto rosicano”, si legge in numerosi commenti. Ecco una raccolta di alcuni dei messaggi della community social:

La teoria di Marchisio sugli sgambetti passerà alla storia del calcio. — Riccardo Sallustio (@ricsallustio) April 23, 2023

Non capisco perché un tale esemplare di anti sportività possa lavorare in una rete pubblica pagata con le nostre tasse#Marchisio — Delia Pagliuca (@DeliaPagliuca) April 23, 2023

Marchisio sembra ad un funerale 😭😭 — laumelu🧉🫡🤫 (@lucamaz23) April 23, 2023

Ma come fa la RAI a far parlare un tifoso sperando esprima un giudizio terzo? Anche davanti ad immagini evidenti il Dr. Marchisio nega che Milik tocchi la gamba di Lobotka. Secondo lui non è fallo! Siamo alla barzelletta! Io non pago il canone per sentire queste cialtronate! 👎🏻 — I Mark🖤💙🇮🇹🇺🇦 (@marknerazzurro) April 23, 2023

#Marchisio che alla DS, unico in studio, sostiene che #Milik non abbia fatto fallo dopo che lo stesso Milik ha ammesso il fallo e dopo che le immagini mostrate dimostrano un fallo è il segno che rosicano a morte pic.twitter.com/05VAVFVzqH — Luca Salmieri (@LucaSalmieri) April 23, 2023

Bello vedere il Marchisio che rosica. deve giustificare il contratto poverino — nello mascia (@NelloMascia) April 23, 2023

#Marchisio alla @DSportiva ha la faccia di quello che ha perso il 13 per un punto. — A modo mio… (@DOrsiLuigi) April 23, 2023