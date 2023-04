I rimpianti di Spalletti per il Milan e l’applauso a Raspadori: “Una roba eccezionale”

Il Napoli espugna l’Allianz Stadium ed è sempre più vicino allo scudetto. Le dichiarazioni in conferenza stampa di Luciano Spalletti dopo la vittoria contro la Juventus

Napoli in estasi al fischio finale di Fabbri: Juventus stesa a domicilio nel recupero e tricolore sempre più vicino per la banda di Luciano Spalletti.

Funziona la mossa del tecnico di Certaldo: fuori Kvara nel finale e dentro Raspadori, con l’ex Sassuolo che firma uno dei gol più importanti della stagione. Lo scudetto, il terzo della storia per i partenopei, potrebbe arrivare matematicamente il prossimo weekend grazie a un successo nel derby con la Salernitana e una contemporanea non vittoria della Lazio a San Siro contro l’Inter. Spalletti non vuole però cali di concentrazione da parte dei suoi: “Dobbiamo fare ancora dei punti, a me non piace festeggiare in anticipo. L’importante è che i nostri tifosi ci stiano vicini come hanno fatto in settimana – le parole dell’allenatore toscano in conferenza stampa – La ricetta? C’è l’addizione di tante cose per un primato di questo livello. Un costante sacrificio per ricreare una mentalità anche nei momenti più difficili. Diamo forza e alimentiamo il sogno dei napoletani: dobbiamo mettere in pratica quella voglia matta che hanno i nostri tifosi”.

Juventus-Napoli, Spalletti sullo scudetto: “Dobbiamo chiuderla il prima possibile”

Normale che ci sia ancora delusione dopo l’uscita di scena dalla Champions League, Spalletti non lo nasconde nella sala stampa dell’Allianz Stadium: “Era impossibile non avere amarezza dopo la serata di martedì. Riuscire a ripulire quella delusione e in una partita così difficile non era certo semplice. I ragazzi sono stati bravi. C’è dispiaciuto uscire dalla Champions, ci sono dei rimpianti. E’ anche giusto però tirarsi un po’ in causa per trovare delle soluzioni e uscire dalle trappole. Per come abbiamo giocato, eravamo in grado di farcela col Milan“.

L’allenatore dei partenopei esalta poi il match winner Raspadori: “Ho un gruppo di calciatori fantastici, vanno elogiati soprattutto quelli che hanno giocato meno. In dieci minuti non è facile risolvere la pratica come ha fatto Raspa. E’ un ragazzo intelligente, ha cultura del lavoro. Raspadori è una roba eccezionale“. Infine, sul discorso alla squadra negli spogliatoi dopo la partita: “Gli ho detto bravi, con un po’ più di impeto rispetto al solito. E’ stato un grande risultato, adesso dobbiamo chiudere il campionato il prima possibile”.