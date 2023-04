Resta o no? Parla Lukaku dopo la doppietta

Doppietta d’autore per Lukaku in Empoli-Inter, l’attaccante nerazzurro parla anche del suo futuro a fine partita

Due gol belli e preziosissimi per lui e per l’Inter, una domenica da ricordare per Lukaku che con una doppietta e un assist spazza via quasi da solo l’Empoli e prova a candidarsi per un grande finale di stagione.

Nelle parole a ‘DAZN’ tutta la sua soddisfazione ma anche dichiarazioni importanti sul futuro: “Ho un ottimo rapporto con i tifosi, ho sempre provato a dare il massimo per l’Inter. E continuerò a farlo. Sto riprendendo fiducia nelle azioni individuali, ma sono contento anche per il gol di Lautaro Martinez. Derby Champions? Per me è più importante la partita di Coppa Italia contro la Juventus, una partita alla volta. Se resterei volentieri? Sì, ma bisogna fare attenzione al campo adesso, fare il massimo per l’Inter e pensare partita dopo partita”.