Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 23 aprile

La rassegna stampa di Calciomercato.it offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 23 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

‘La Gazzetta dello Sport’ mette in prima pagina l’euro-derby ed inizia ad entrare in clima in vista delle prossime settimane: “LA FIERA DEL DERBY”. Milan e Inter si sfidano a distanza in campionato, per cercare un posto Champions, prima di trovarsi in semifinale e andare a caccia di un biglietto per Istanbul. Il taglio alto è dedicato alla vittoria dei granata ai danni della Lazio di Maurizio Sarri: “Una magia da Toro”. Spazio anche per il mercato, con la Juventus che non si ferma: “Koulibaly per Max”. Sulla rosea di oggi, poi, trovate anche le interviste a Jovanotti e a Marcell Jacobs.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre con la sfida tra Juventus e Napoli di questa sera: “VALE DOPPIO”. Con la sconfitta della Lazio, infatti, vincere per i partenopei significherebbe avvicinarsi in maniera sostanziale alla matematica dello scudetto. Il taglio alto, invece, è dedicato alla ‘grazia’ concessa da Gravina: “Lukaku graziato lezione ai razzisti”. Riguardo alla Roma, spicca una dichiarazione di Tiago Pinto: “Dybala resterà qui”.

‘Tuttosport’ concentra il proprio titolo principale sulla ‘Vecchia Signora’: “JUVE, LA NOTTE DELL’ORGOGLIO”. Questa sera contro il Napoli, infatti, gli uomini di Massimiliano Allegri andranno a caccia del secondo posto in solitario. Il taglio alto è dedicato alla vicenda Lukaku: “Gravina grazia Lukaku, ‘segnale anti razzismo’”. Infine, ampio spazio anche alla vittoria del Toro: “veni, vidi, Ilic!”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 23 aprile 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri, nella fattispecie spagnoli e inglesi.

‘Sport’ indica l’unica via da percorrere per il Barcellona: “A GANAR LA LIGA!”. Oggi i blaugrana ospitano l’Atletico Madrid di Simeone per rispondere alla vittoria del Real Madrid e tenere il primato in classifica. Uno sguardo anche al più illustre dei tecnici spagnoli: “Pep ya està en otra final de la FA Cup”.

In Inghilterra ‘The Express’ titola sull’ennesimo successo del Manchester City di Pep Guardiola: “CITY LOOKING TREBLE TOP”. Con il 3-0 di ieri, i ‘Citizens’ si sono presi anche il biglietto per la finale di FA CUP, in attesa di giocare la semifinale di Champions contro il Real Madrid e inseguendo l’Arsenal per la vittoria della Premier League. Guardiola prova a non lasciare niente agli avversari.