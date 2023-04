Probabili formazioni Juventus-Napoli: ‘allegrata’ in attacco, undici tipo per Spalletti

Il big match della trentunesima giornata del campionato di Serie A si gioca all’Allianz Stadium: le ultime sulla sfida tra la Juventus di Allegri e la capolista Napoli

Juventus e Napoli in questa questa sera all’Allianz Stadium per il big match della trentunesima giornata del campionato di Serie A. Umori opposti dopo la settimana di coppa: bianconeri hanno conquistato l’accesso alle semifinali di Europa League e incroceranno il Siviglia al prossimo turno, mentre i partenopei hanno dovuto cedere il passo al Milan nel derby italiano di Champions.

L’undici di Spalletti è comunque sempre più vicino allo scudetto dopo il ko casalingo della Lazio contro il Torino: il tecnico toscano recupera Rrhmani in difesa e schiera praticamente l’undici tipo, con la sola assenza nella formazione titolare di Mario Rui. Nel tridente spazio a Lozano con l’indisponibilità di Politano, a completare l’attacco i due big Osimhen e Kvaratshelia. Qualche dubbio in più per il collega e conterraneo Allegri che alla fine potrebbe buttare nella mischia Bremer, non al meglio dopo la trasferta di Lisbona contro lo Sporting. Pronto a tornare titolare Rugani se il brasiliano dovesse partire dalla panchina. Ritrova una maglia dall’inizio Kostic a centrocampo, mentre in attacco l”allegrata’ potrebbe essere Soulé in tandem con l’ex Milik. Andrebbero inizialmente in panchina quindi sia Di Maria, Chiesa che Vlahovic, considerando anche l’impegno di mercoledì in Coppa Italia con l’Inter.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni del big match dell’Allianz Stadium

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Milik. A disposizione: Perin, Pinsoglio De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Pogba, Fagioli, Paredes, Chiesa, Di Maria, Iling-Junior, Vlahovic. Allenatore: Allegri

Indisponibili: Kaio Jorge, Kean

Squalificati: –

Diffidati: Danilo, Cuadrado

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Gaetano, Elmas, Ndombele, Zerbin, Raspadori. Allenatore: Spalletti

Indisponibili: Simeone, Mario Rui, Politano

Squalificati: nessuno

Diffidati: Kim, Osimhen

Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna); VAR: Aureliano

Serie A, Juve-Napoli: dove vederla in Tv e il calendario delle due squadre

Juventus-Napoli, posticipo della 31° giornata del campionato di Serie A in programma questa sera alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in esclusiva e in streaming per gli abbonati a DAZN. All’andata l’undici di Spalletti si è imposto con un roboante 5-1 al ‘Maradona’, trascinato dalla doppietta di Osimhen. Il Napoli arriva alla sfida dopo il pareggio a reti bianche contro il Verona e l’eliminazione in Champions per mano del Milan: gli azzurri hanno la possibilità di festeggiare già domenica prossima il terzo scudetto della loro storia vincendo le prossime due sfide con Juve e Salernitana, oltre a un mancato successo della Lazio tra una settimana sul campo dell’Inter. I bianconeri di Allegri, senza la penalizzazione di -15 in classifica dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni di rimandare la sentenza sul caso plusvalenze alla Corte Federale d’Appello, puntano al sorpasso al secondo posto sulla Lazio e nel mese di aprile sono attesi dalla semifinale di ritorno in Coppa Italia al ‘Meazza’ contro l’Inter e dalla trasferta di campionato a Bologna.