Milan-Lecce, le formazioni UFFICIALI: Pioli perde Giroud, Baroni Colombo

Le formazioni ufficiali di Milan-Lecce, match, valevole per la 31esima giornata di Serie A, che si disputerà a San Siro

C’è entusiasmo in casa Milan per la qualificazione in semifinale di Champions League ma l’euforia europea va messa da parte per concentrarsi sul campionato.

La squadra di Stefano Pioli sta faticando terribilmente in Serie A e un ennesimo passo falso sarebbe inaccettabile in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

Contro il Lecce, il Diavolo è pronto a cambiare qualche uomo ma non ci sarà il massiccio turnover ammirato a Bologna. Così, rispetto a Napoli saranno out Calabria (squalificato) e Giroud, infortunato, che verranno sostituiti da Kalulu e Rebic. Na altri due calciatori vanno verso la panchina, Ismael Bennacer e Simon Kjaer. Per sostituire il danese è pronto Thiaw, per l’algerino, invece, si scalda Messias, con Diaz che trasloca al centro. Pioli ha pensato anche a far riposare Leao ma alla fine dovrebbe essere Origi a sedere in panchina.

Nessun dubbio di formazione, invece, per Marco Baroni. L’influenza ferma Colombo e dal primo minuto gioca così Ceesay. Nel 4-3-3 dei salentini, in attacco ci saranno anche Di Francesco e Banda.

Gli osservati speciali del match saranno Hijulmand, che guiderà il centrocampo con Blin e Oudin, e Baschirotto. Il centrale italiano completerà il reparto difensivo con Gendrey, Umtiti e Gallo.

Le formazioni di Milan-Lecce

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Lecce:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

Squalificati: Calabria

Infortunati: Giroud e Pobega

Diffidati: Kalulu, Kjaer, Pobega, Rebic, Tomori

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Di Francesco, Ceesay, Banda.

Squalificati: –

Infortunati: Pongracic, Colombo

Diffidati: Banda, Colombo, Gendrey, Strefezza

Serie A, Milan-Lecce: dove vederla in tv

Il match tra il Milan e il Lecce, che avrà inizio alle ore 18.00 di domenica 23 aprile a San Siro, sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. Basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l’app o collegarsi al sito ufficiale per vedere uno dei tre match, che non sarà possibile seguire su Sky.

Il calendario di Milan e Lecce

E’ un momento caldo della stagione. La testa in casa Milan, come detto, è al doppio incontro di Champions League contro l‘Inter ma prima ci sono ben tre match da affrontare: sabato si fa visita alla Roma (calcio d’inizio alle ore 18.00), poi mercoledì alle 21 a San Siro arriva la Cremonese; tre giorni dopo la Lazio di Maurizio Sarri.

Per quanto riguarda il Lecce, a caccia degli ultimi punti salvezza, doppia sfida bianconera in pochi giorni: venerdì in Salento arriva l’Udinese (calcio d’inizio alla 18.30), poi mercoledì alle 18.00 Baschirotto e compagni giocheranno contro la Juve. Domenica 7 maggio, poi, ecco il Verona, per un match salvezza (ore 20.45).