Juventus-Napoli formazioni ufficiali: Allegri stravolge, Spalletti anche

Le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli, match valido per la trentunesima giornata di Serie A. Ecco le scelte di Allegri e Spalletti.

Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio in campo europeo; la Juventus, con l’uno a uno sul campo dello Sporting Lisbona, ha ottenuto il pass per la semifinale di Europa League dove ci sarà il faccia a faccia con il Siviglia.

Uno a uno anche per i partenopei; i ragazzi di Spalletti non sono riusciti nell’impresa di rimontare il Milan (i rossoneri avevano vinto l’andata dei quarti per uno a zero) e hanno dovuto salutare la Champions League. Non sono mancate le polemiche per la direzione arbitrale.

La Juventus si presenta a questo appuntamento con il classico 3-5-2; davanti a Szczesny troviamo una difesa completamente inedita con Rugani centrale (la vera novità) e, ai suoi lati, Danilo e Gatti. Una difesa dovuta anche alle non perfette condizioni di Bonucci e Bremer.

Sulle corsie ci saranno Cuadrado a destra e il solito Kostic a sinistra. Regia affidata a Locatelli mentre le mezzali saranno Miretti e l’insostituibile Rabiot, autore di una stagione semplicemente perfetta. In avanti, alle spalle di Milik spazio a Soulé che è l’altra grande novità dell’undici titolare di Allegri.

Solito 4-3-3 per Spalletti che deve fronteggiare tre assenze pesanti come quelle di Mario Rui e Politano; in porta ci sarà Meret con la difesa composta da Olivera e Di Lorenzo sulle corsie più la coppia Kim-Jesus in mezzo.

A centrocampo la regia sarà affidata, come al solito, a Lobotka; ai suoi lato ci saranno Anguissa e Ndombele per dare molta solidità e forza fisica alla squadra. Per quanto riguarda l’attacco, invece, torna titolare Osimhen con Lozano e Kvaratskhelia ai suoi lati.

Juventus-Napoli formazioni ufficiali 23 aprile 2023 Serie A

Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Soulé, Milik. Allenatore: Allegri

Diffidati: Danilo, Cuadrado

Squalificati: nessuno

Infortunati: Kean

Napoli (4-3-3): Meret; Olivera, Kim, Jesus, Di Lorenzo; Ndombele, Lobotka, Anguissa; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

Diffidati: Osimhen, Kim

Squalificati: nessuno

Infortunati: Mario Rui, Politano, Simeone

Juventus-Napoli Serie A dove vederla in Tv

Una sfida delicata nonostante le due squadre lottino per obiettivi diversi; i bianconeri, dopo essersi visti restituire i quindici punti, vogliono mantenere il terzo posto e tentare l’assalto alla Lazio seconda. I partenopei, invece, devono avvicinarsi ulteriormente ad uno storico scudetto.

Juventus-Napoli sarà visibile, in esclusiva, su DAZN; ricordiamo come la piattaforma streaming è visibile su pc, smart tv e smartphone.

Prossime partite Juventus e Napoli

Il mese di aprile, per i bianconeri, è stato decisamente intenso; dopo il faccia a faccia con il Napoli ci sarà il ritorno di Coppa Italia con l’Inter per poi andare in trasferta a Bologna contro una squadra decisamente in forma.

Per quanto riguarda i partenopei, invece, dopo il match con la Juve ci sarà la sfida casalinga contro la Saleitana; un match sicuramente alla portata per i ragazzi di Spalletti.