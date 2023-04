Juve-Napoli e lo ‘scherzetto’ di Allegri: mossa a sorpresa

Nel giorno di Juventus-Napoli, Massimiliano Allegri prepara uno ‘scherzetto’ ai tifosi partenopei sul mercato: contatto diretto

Questa domenica non è una domenica come le altre. Anche in una stagione anomala come quella attuale, la sfida tra Juventus e Napoli accentra attenzioni e apre a scenari di possibilità stra-ordinari. Mentre il 5-1 dell’andata rimbomba ancora nelle orecchie di Massimiliano Allegri, la vendetta potrebbe essere molteplice.

Per il Napoli la partita di questa sera ha una doppia valenza: battere i rivali di sempre e, con la sconfitta della Lazio contro il Torino, fare un gigantesco balzo in avanti verso la matematica dello scudetto. Allegri sta preparando una sorpresa sul terreno da gioco, per riuscire ad ingabbiare gli azzurri come è riuscito brillantemente a fare Stefano Pioli nel doppio incontro di Champions League. Inoltre, il tecnico livornese sta programmando insieme a Francesco Calvo la prossima stagione e sul mercato potrebbe esserci uno ‘scherzetto’ al Napoli.

La Juventus ci riprova per Koulibaly: contatto diretto con Allegri

Massimiliano Allegri è un uomo di passione ed ha un’ottima memoria per ciò che gli interessa. Anche per chi gli interessa. E, nonostante la lontananza, il tecnico livornese non ha mai dimenticato Kalidou Koulibaly.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus potrebbe tornare sul centrale senegalese in estate. L’ex capitano del Napoli ha trovato molte difficoltà di adattamento con la Premier League e con il Chelsea ed il club londinese potrebbe essere aperto ad un prestito, come fatto con l’Inter per Romelu Lukaku. Uno scenario che potrebbe consegnare un grande rinforzo difensivo alla ‘Vecchia Signora’.

Koulibaly prende 10 milioni a stagione dai ‘Blues’ e per tornare a Torino dovrebbe ‘accontentarsi’ di 7 milioni, riducendosi l’ingaggio. Inoltre, sempre secondo la ‘rosea’, ci sarebbe già stato un contatto telefonico tra Massimiliano Allegri ed il difensore africano. Il tecnico della Juventus avrebbe ribadito a KK quanta stima abbia nei suoi confronti e quanto gli piacerebbe affidargli la guida del proprio reparto difensivo. Un pensiero, un primo approccio e uno scherzetto che potrebbe arrivare nell’estate dello scudetto del Napoli.