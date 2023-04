“Il Milan è maturo, Ancelotti è l’ostacolo”: Pioli avvisato dal grande ex

“Il Milan di Pioli è maturo, mi è piaciuta la sua capacità di soffrire. Leao e Giroud sono due attaccanti top”: la stella non ha dubbi

I rossoneri hanno raggiunto un traguardo storico eliminando il Napoli nel doppio confronto di Champions League: in semifinale ci sarà la riproposizione dell’Euro-derby del 2003. Ad introdurre la super sfida ci ha pensato l’uomo che decise quel derby: Andriy Shevchenko.

Sulle pagine della ‘Gazzetta dello Sport’, l’ex attaccante ucraino ha analizzato il percorso europeo del Milan fino a questo momento e ha avvisato Stefano Pioli sulle principali insidie che troverà nel cammino verso la Champions League. Riguardo alla doppia sfida con l’Inter, Sheva ha dichiarato: “Sarà una serata magnifica, non vedo l’ora di godermela da tifoso del Milan”. Riguardo alla favorita per la coppa, poi: “Ha ragione Guardiola quando dice che per conquistare la Champions devi battere il Real Madrid, soprattutto se ha un allenatore come Ancelotti“. La disamina dell’ucraino, infine, ha toccato anche la crescita del Milan.

Shevchenko ha fiducia nel calcio italiano: “Sono tornate Milan e Inter, tornerà anche la Juventus”

Da bomber di razza ad allenatore, questa la parabola di Andriy Shevchenko, che conosce ogni anfratto del calcio italiano e che ha analizzato il momento dell’intero movimento.

“I cicli tornano, i grandi club tornano sempre. Sono tornate Milan e Inter, tornerà anche la Juventus. Il calcio italiano resta sempre un punto di riferimento”. Così Sheva continua a dare fiducia al movimento nostrano. Riguardo alla penalizzazione prima inflitta e poi tolta ai bianconeri, l’ex Milan ha dichiarato: “I giudici hanno tutto il materiale, lasciamoli lavorare. Sicuramente la Juve è un grande club e tornerà il suo momento”.

Infine, Sheva ha parlato della sfida tra Milan e Inter che andrà in scena in Champions League. “Dei rossoneri mi è piaciuto molto lo spirito di gruppo, la capacità di soffrire. Pioli ha cambiato qualcosa e il suo Milan ora è maturo, penso a quanto hanno lavorato Giroud e Leao“. Non bisogna sottovalutare i nerazzurri, però: “Anche l’Inter ha trovato equilibrio”.