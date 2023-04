HIGHLIGHTS | Milan, Leao in formato Champions: Lecce steso 2-0

Il doppio sigillo di Leao su una vittoria dal peso specifico non indifferente per il Milan, che ritorna al successo in campionato e risponde subito all’Inter

Non ci si aspettava una partita comoda per il Milan, che infatti ha riscontrato non poche difficoltà ad archiviare la pratica Lecce. Alla fine, però, a decidere la contesa è stata la bella doppietta di Rafa Leao, ritornato decisivo anche in campionato dopo l’exploit in Champions League.

Soprattutto nella prima frazione di gioco quella che si è materializzata a San Siro, però, è stata una gara rognosa. Il pressing alto del Lecce ha messo in apprensione la linea difensiva rossonera, graziata per due volte da Banda, che si è divorato un paio di occasioni clamorose. I padroni di casa hanno provato a tenere in mano il pallino del gioco, provando ad imbastire trame di gioco interessanti.

Al 39′ Leao imprime la svolta decisiva al match, trovando il bandolo della matassa con una firma d’autore. Da vero killer d’area di rigore lo stacco di testa imperioso con il quale il portoghese anticipa tutti ed inchioda la palla nel sacco. Nella ripresa i ritmi della contesa fisiologicamente calano: i rossoneri, alla luce anche delle fatiche di Coppa, si mettono in modalità gestione e conducono in porto una gara dal peso specifico importante. Al 74′ Leao si mette nuovamente in proprio, trovando la doppietta personale al termine di un’azione dirompente. Grazie al successo contro il Lecce, infatti, il Milan aggancia momentaneamente la Roma a quota 56 punti e risponde subito all’Inter: la corsa per un piazzamento Champions è più viva che mai.





CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 75, Lazio 61, Juventus* 59, Roma* e Milan 56, Inter 54, Atalanta* 49, Bologna 44, Udinese, Fiorentina e Torino 42, Monza 41, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce 28, Spezia 27, Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 17

*una partita in meno