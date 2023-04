DIRETTA Serie A, Milan-Lecce | Formazioni UFFICIALI LIVE

Posticipo delle 18 della trentunesima giornata di Serie A, Milan-Lecce verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Distratto negli ultimi match di campionato dagli impegni di Champions League, il Milan vuole tornare a pieno regime anche in Serie A in queste tre settimane che lo separano dall’euroderby contro l’Inter. Scivolati al quinto posto in classifica dopo le decisioni del Coni sulla Juve, i rossoneri non vogliono compiere ulteriori passi falsi.

Nel posticipo delle 18 della trentunesima giornata, a San Siro arriva il Lecce, finito nel mirino dei tifosi dopo un lungo periodo senza vittorie. In caso di successo, la squadra allenata da Stefano Pioli raggiungerebbe momentaneamente la Roma al quarto posto, ad una settimana dallo scontro diretto dello Stadio Olimpico. Senza Davide Calabria, squalificato dopo il giallo preso a Bologna, i padroni di casa vengono da due pareggi consecutivi contro Empoli e felsinei.

Marco Baroni, dal canto suo, proverà a vendere cara la pelle per non rischiare di ricadere fortemente invischiato nella lotta per non retrocedere. La gara d’andata in Salento si concluse con uno spettacolare pareggio per 2-2. Lo stesso risultato dell’ultima sfida in Serie A a Milano, datato 20 ottobre 2019. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla sfida dello stadio “San Siro”.

Milan-Lecce, formazioni UFFICIALI e dove vederla in TV

In programma domenica 23 aprile alle 18, la partita è un’esclusiva DAZN. Ecco le formazioni di Milan-Lecce:

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Díaz, Leao; Rebic. All. Pioli

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Di Francesco, Ceesay, Banda. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* 75, Lazio 61, Juventus* 59, Roma* 56, Inter 54, Milan* 53, Atalanta* 49, Bologna 44, Udinese, Fiorentina e Torino 42, Monza 41, Sassuolo 40, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce* 28, Spezia 27, Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 17

*una partita in meno