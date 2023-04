D’Ambrosio senza peli sulla lingua: “Inter poco protetta”

Il difensore di proprietà dell’Inter, Danilo D’Ambrosio, ha rilasciato alcune dichiarazioni scottanti, che faranno sicuramente discutere

L’Inter vince e convince sul campo dell’Empoli, rialzando finalmente la testa anche in campionato. Gli uomini guidati da mister Simone Inzaghi hanno messo a referto un successo abbastanza significativo, che ridà un po’ di fiducia circa la qualificazione alla prossima Champions League.

Un traguardo che, comunque, resta complicato da raggiungere, perché le undici sconfitte accumulate in questa stagione in Serie A pesano parecchio. E non è da escludere, ovviamente, che la ‘Beneamata’ possa mettere a referto altri passi falsi da qui al termine dell’annata sportiva. Indubbiamente, rimane un po’ di tensione nell’ambiente e questa vittoria – insieme alla conquista della semifinale della massima competizione europea – non basta assolutamente a placare del tutto gli animi. Dopo il tris rifilato alla truppa di Paolo Zanetti, inoltre, Danilo D’Ambrosio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Rai Sport’. Parole scottanti, che stanno facendo discutere in queste ore: “Se devo dire la verità – esordisce l’esperto difensore nerazzurro -, penso che l’Inter sia sempre troppo poco protetta sotto tutti i punti di vista. Io mi trovo in questo club da ben dieci anni e ne ho viste veramente di tutti i colori“.

Inter, D’Ambrosio: “C’è sempre qualche motivo per attaccare la squadra”

D’Ambrosio, poi, incalza: “C’è sempre qualche motivo per attaccare la squadra, la società oppure l’allenatore. Chi si trova all’Inter da poco tempo ha già capito con che ambiente ha a che fare. Bisogna soltanto tenere la testa bassa e continuare a pedalare“.

Insomma, quelle dell’ex Torino sono frasi che non lasciano a molte interpretazioni. Il classe ’88 ha un vissuto lungo e importante con la maglia del club nerazzurro e stavolta ha voluto alzare la voce per rispondere a tutte le critiche che frequentemente colpiscono la squadra e Inzaghi. D’altronde, c’è bisogno di compattarsi in questo momento delicato della stagione.