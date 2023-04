Cori razzisti contro Karamoh: lo sfogo social dell’attaccante

L’attaccante del Torino ha affidato ai social la sua reazione ai cori razzisti che si sarebbero ascoltati all’Olimpico nel corso della gara contro la Lazio

La sconfitta patita dalla Lazio al cospetto del Torino ha interrotto la striscia di risultati utili consecutivi della compagine di Sarri. I biancocelesti hanno perso dunque un’ottima occasione per lanciare l’ennesimo messaggio alla concorrenza in ottica Champions. La sfida dell’Olimpico, però, ha calamitato l’attenzione mediatica anche da un altro punto di vista.

Nel giorno nel quale il Presidente Gravina ha concesso la “grazia” per la squalifica inizialmente comminata all’indirizzo di Romelu Lukaku (reo di aver reagito con la sua esultanza ai cori razzisti dei tifosi della Juventus), sarebbero stati uditi nuovamente cori razzisti all’indirizzo di un calciatore. Questa volta all’Olimpico, con alcuni tifosi della Lazio che avrebbero rivolto ululati razzisti all’indirizzo di Singo e Karamoh. Gesti che, se confermati, sarebbero assolutamente da condannare e contro i quali ha preso immediatamente posizione l’attaccante del Torino.

Torino, la risposta di Karamoh agli insulti razzisti

Karamoh ha affidato ai social il proprio sfogo, denunciando apertamente gli insulti razzisti subiti nel sui confronti. In occasione di un’Instagram story postata sul proprio profilo social, Karamoh ha commentato un video nel quale si nota un tifoso della Lazio insultarlo in maniera evidente. Il commento amaro dell’attaccante del Torino ha immediatamente catalizzato l’attenzione mediatica: “Come è possibile che questo tipo di persona possa ancora entrare allo stadio nel 2023?”.

Staremo a vedere se ci saranno provvedimenti in tal senso. Anche nel corso della conferenza post partita Juric si era espresso in maniera importante su quanto successo, lanciando critiche importante al sistema giudiziario sportivo. Il tecnico del Torino, sulla falsariga di quello che sarebbe stato il commento del suo calciatore, aveva chiosato così: “Purtroppo se gli episodi di razzismo si ripetono in continuazione in campionato è perché le leggi che puniscono queste persone non sono sufficienti.”