Colpo di scena Leao, blitz a Londra: ora il Milan trema

L’incontro che può sparigliare le carte sul fronte Leao. Mirino puntato sul portoghese: il blitz con lo Sporting CP riapre la telenovela

Rafa Leao è il faro del Milan. I rossoneri nei momenti di difficoltà non possono prescindere dalle giocate funamboliche del proprio fuoriclasse, che ha messo in maniera evidente il suo timbro nel passaggio del turno in Champions League. Le sgasate del lusitano hanno infatti rappresentato una variabile tattica di indicibile importanza nel doppio confronto con il Napoli, con il Milan che si gode un Leao ritornate determinante ed imprendibile.

Il tutto mentre il futuro dell’esterno offensivo portoghese continua a calamitare inevitabilmente l’attenzione mediatica. Ricordiamo che Leao è legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2024. Ragion per cui il tema rinnovo è sempre più all’ordine del giorno: secondo quanto evidenziato da calciomercato.it, del resto, sarebbero stati mossi passi concreti per provare a trovare la quadra definitiva in tempi relativamente brevi. Un ottimismo cresciuto con il tempo anche se non è stato ancora trovato un accordo totale.

Milan, incontro Chelsea-Sporting CP per Leao: il motivo

Un ruolo importante nella definizione della trattativa per il rinnovo di Leao con il Milan sarà ricoperto dall’annosa questione legata alla multa da circa 16,5 milioni di euro che Leao dovrà versare allo Sporting CP. Ecco perché il club lusitano potrebbe avere indirettamente una voce in capitolo tutt’altro che indifferente. Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che i diversi club sulle tracce di Leao abbiano cominciato a tessere la tela proprio con lo Sporting, per capire eventuali margini di manovra.

Secondo quanto riferito da A BOLA, infatti, nella giornata di martedì ci sarebbe stato un summit a Londra tra gli alti funzionari delle finanze dello Sporting e alcuni esponenti dirigenziali del Chelsea e del Barcellona. Soprattutto i londinesi sono sulle sue tracce e stanno valutando eventuali margini di manovra. I Blues sono interessati all’acquisto dell’esterno offensivo del Milan e chiaramente vogliono capire concretamente i termini del contenzioso tra Leao e lo Sporting. Il Chelsea, del reste, crede di poter ingaggiare Leao riuscendo a risolvere nello stesso tempo la questione tra il portoghese e lo Sporting. Il Milan, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello: soltanto un’offerta irrinunciabile potrebbe ribaltare le carte in tavola. La partita è ancora aperta: staremo a vedere quali saranno le prossime mosse.