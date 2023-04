Allegri sconsolato dopo Juve-Napoli: “Un gol da polli”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni del post gara, dopo la sconfitta contro il Napoli allo Stadium

Un finale beffa per la Juventus, che si è dovuta arrendere di fronte al Napoli targato Luciano Spalletti. Giacomo Raspadori ha deciso il big match dell’Allianz Stadium, condannando ‘La Vecchia Signora’ a mettere a referto la terza sconfitta consecutiva in Serie A.

Al termine della sfida, ai microfoni di ‘Dazn’, si è così espresso Massimiliano Allegri, visibilmente deluso e amareggiato: “Dispiace aver perso una partita del genere. Sul gol ci siamo fermati e su questo aspetto dobbiamo assolutamente crescere. La squadra comunque ha fatto una buona partita e questo rimane. Però abbiamo preso un gol da polli. Il motivo? È semplice, siamo al 93esimo e bisogna andare a difendere dentro l’area, invece ci siamo fermati. Questo fa parte della crescita dei calciatori e a volte si danno le cose per scontate. Il Napoli ha meritato di vincere lo Scudetto e oggi sapevamo di affrontare una squadra forte. Ora dobbiamo prepararci al meglio per la gara contro l’Inter di mercoledì”. Sulle decisioni arbitrali, poi, Allegri non si sbilancia e fa i complimenti al direttore di gara: “Non possiamo fare nulla sulle decisioni arbitrale, il risultato non si può cambiare. Bisogna mantenere la serenità, altrimenti ci perdiamo. Gli arbitri sono molto bravi, faccio i complimenti a Fabbri per come ha diretto la partita“.

Juventus-Napoli, Allegri polemico: “La gente non sa nulla”

Di Maria, Vlahovic e Chiesa partiti dalla panchina, ecco perché: “Miretti e Soulé hanno fatto una gara importante. Chiesa non giocava da dieci mesi, credo che l’anno prossimo avrà una condizione migliore. Di Maria ha giocato due partite di fila da 90 minuti e Vlahovic ha giocato in Europa League, li ho fatti riposare“.

Infine, Allegri si lascia andare ad uno sfogo: “Bisogna fare un plauso ai ragazzi. Sento tanti parlare e mi fa sorridere, perché la gente non sa nulla. Parla per sentito dire. La nostra è stata una situazione surreale. Se sono spossato? No, ma meglio che io sia sereno e che torni a sorridere. L’anno prossimo sicuramente torneremo a combattere per il campionato“.