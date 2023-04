Allarme Europa League, lesione UFFICIALE: salta anche Juventus-Siviglia

Allarme in vista dell’Europa League, la lesione è UFFICIALE. Salta quasi sicuramente anche Juventus-Siviglia, tutti gli aggiornamenti

Archiviata l’Europa League, è già vigilia di Serie A per la Juventus di Massimiliano Allegri. Allo Stadium è atteso il Napoli di Spalletti, ormai lanciatissimo verso lo Scudetto. I bianconeri, invece, dopo la sentenza del CONI sono momentaneamente risaliti fino al terzo posto in classifica.

Complice il ko della Lazio, Di Maria e compagni avranno inoltre l’occasione di portarsi al secondo posto, consolidando ulteriormente il piazzamento Champions in attesa del nuovo processo sul caso plusvalenze. Nelle prossime settimane tornerà invece l’Europa League per le semifinali contro il Siviglia. In casa spagnola non arrivano buona notizie riguardo alla condizioni di Marcao. Il difensore, infatti, è uscito malconcio dalla sfida con il Manchester United di ten Hag e sarà costretto ai box per diverso tempo. Salvo sorprese, difficilmente tornerà a disposizione per l’andata in programma allo Stadium il prossimo 11 maggio. È arrivato anche il comunicato ufficiale del club andaluso.

Siviglia, Marcao ko: il comunicato ufficiale

“Marcao, che giovedì scorso ha dovuto chiedere il cambio per un fastidio contro il Manchester United, presenta, secondo lo staff medico del club, una lesione alla giunzione miotendinea del muscolo semimembranoso della gamba destra“, ha annunciato il Siviglia.

“A tal proposito si segnala che il tendine del bicipite femorale operato quattro mesi fa non ha subito alcun danno. – conclude la nota – Non ci sarà un termine fisso per il ritorno alle competizioni e si procederà alla sua riabilitazione a seconda dell’evoluzione”. Non ci sono ancora tempi certi sul suo recupero, ma stando a quanto filtra dalla Spagna Marcao resterà fuori per diverse settimane. Il difensore dovrebbe saltare almeno l’andata di Juve-Siviglia.