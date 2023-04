Toccata e fuga, addio Juventus: vola dal grande ex

Il suo ritorno in bianconero sembra essere sempre più vicino: le ultime indiscrezioni dalla Francia, però, arricchiscono la vicenda di un particolare

Il preziosissimo pareggio strappato all’Alvalade di Lisbona ha garantito alla Juventus il passaggio in semifinale di Europa League. Agli uomini di Allegri, però, servirà ben altro per riuscire ad estromettere un Siviglia in grado di sbattere fuori dalla competizione il Manchester United. Le buone notizie per il tecnico livornese, comunque, arrivano soprattutto dal centrocampo.

Adrien Rabiot ha impresso per l’ennesima volta in stagione il suo sigillo. Il futuro della mezzala francese, però, è ancora tutto da scrivere. Un altro rebus che i bianconeri dovranno sciogliere è quello concernente Denis Zakaria, ceduto al Chelsea la scorsa estate con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Frenato da noie muscolari e dalla scarsa fiducia in lui riposta dai vari allenatori che si sono susseguiti sulla panchina dei Blues, però, l’ex Borussia Mönchengladbach farà ritorno alla Juventus. I londinesi, infatti, per riscattare l’elvetico dovrebbero versare nelle casse della “Vecchia Signora” 35 milioni di euro (bonus compresi). Scenario che non si materializzerà, al punto che l’entourage di Zakaria è già al lavoro per tastare nuove soluzioni.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: Marsiglia su Zakaria

Interessanti indiscrezioni, a tal proposito, trapelano dalla Francia. Secondo quanto riferito da footmercato.net, infatti, il Marsiglia avrebbe cominciato a muovere i primi passi per capire la fattibilità dell’operazione Zakaria. Il centrocampista della Juve, infatti, sarebbe finito nel mirino del club francese su stretta indicazione di Tudor che vorrebbe un nuovo innesto per rimpolpare la propria mediana.

Scenario comunque da monitorare con estrema attenzione. Zakaria non rientra comunque nei piani di Allegri, al punto che il suo addio last minute sorprese fino ad un certo. Al Chelsea, però, l’elvetico non è riuscito a trovare quella continuità di rendimento che ci si aspettava. 13 presenze complessive, 722 minuti totali ed un gol a referto: bottino oggettivamente troppo magro per avallarne un riscatto. Stando così le cose, dunque, l’opzione Marsiglia potrebbe prendere definitivamente quota nel corso delle prossime settimane.