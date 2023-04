Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 22 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, sabato 22 aaprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 22 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

‘La Gazzetta dello Sport’ sottolinea come le big della Serie A siano tornate a rivestire un ruolo da protagoniste nell’Europa che conta. Dal Milan all’Inter, che si sfideranno in semifinale di Champions, a Roma e Juventus passando per la Fiorentina giunte al penultimo atto rispettivamente di Europa League e Conference League. Focus poi sul fuori tutti in casa Juventus, a due giorni dal verdetto del Collegio di Garanzia del Coni. Spazio anche per Mourinho, trascinatore della Roma nella vittoria contro il Feyenoord.

Anche il ‘Corriere dello Sport’ evidenzia il grande cammino europeo delle squadre italiane. Soprattutto il lavoro dei rispettivi allenatori, da Inzaghi a Pioli passando per Allegri, Mourinho e Italiano. A proposito di Roma, al centro della prima pagina figura Paulo Dybala, rilanciatosi in giallorosso. Il futuro dell’argentino sarà nella Capitale. Il quotidiano romano parla anche del ricorso respinto per la squalifica di Lukaku: “Offeso due volte”, il titolo dice tutto circa la posizione del giornale rispetto alla vicenda.

‘Tuttosport’ non può che aprire con la Juventus: “Due coppe contro la giustizia”. Anche il quotidiano torinese considera ingiusta la squalifica di Lukaku. Per l’Inter rilancia il nome di Pereyra, in scadenza a giugno con l’Udinese. In alto spazio al Torino, oggi alle 18 impegnato contro la Lazio di Sarri.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 22 aprile 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri, nella fattispecie spagnoli.

‘As’ si focalizza sul futuro di Ceballos. Il Real Madrid vuol provare a rinnovargli il contratto in scadenza a giugno. Le ‘Merengues’ sono chiamate a battere la concorrenza del Bayern Monaco.

‘Mundo Deportivo’, invece, è già proiettato al clamoroso ritorno di Leo Messi. In prima i tre possibili undici del Barcellona 2023/2024 con ‘La Pulce’.