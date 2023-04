Provedel sbaglia, il Toro sbanca casa Lazio | HIGHLIGHTS

Colpo del Torino nel match delle 18, la Lazio cade dopo otto gare utili per un errore del portiere su conclusione di Ilic

Frenata inattesa per la lanciatissima Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, che erano la squadra più in forma del momento, incassano un ko casalingo bruciante contro il Torino, vittorioso grazie a un jolly dalla distanza di Ilic con la complicità di Provedel.

A partire fortissimo è la Lazio però, dopo un minuto sgasata di Pedro e Zaccagni quasi approfitta di un intervento imperfetto di Milinkovic-Savic, che in due tempi però riesce a bloccare la palla prima che varchi la linea. Un altro giro d’orologio ed è il Torino a presentarsi in area con Radonijc e con un destro altissimo. Dopo i primissimi minuti elettrici, la gara si mantiene interessante ma con meno occasioni. Le giocate del tridente biancoceleste trovano pochi varchi per l’attenzione della difesa granata, il Toro sta bene in campo e quando riparte fa paura. Radonjic davanti a Provedel sbatte sul portiere capitolino. Poi però l’estremo difensore si fa bucare da un sinistro di Ilic dai 25 metri, beffato dal rimbalzo davanti a sé. Nella ripresa, la Lazio prova a forzare i tempi, Zaccagni ci prova più volte ma senza grande precisione. Entra Immobile, recuperato a tempo di record dopo l’incidente d’auto, ma non riesce a incidere. Milinkovic-Savic deve intervenire solo su un paio di conclusioni dal limite di Luis Alberto. Assai più pericoloso il Torino, con il solito Radonijc che chiama Provedel al miracolo, poi Sanabria e Buongiorno non trovano la porta di poco. Gli assalti finali della Lazio non hanno esito, il Toro si regala una vittoria pesante mentre i biancocelesti sprecano un’occasione per allungare in zona Champions.

LAZIO-TORINO 0-1 – 43′ Ilic

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 75, Lazio* 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49, Bologna 44*, Fiorentina 42, Torino* 42, Sassuolo* 40, Udinese 39, Monza 38, Salernitana* 33, Empoli 32, Lecce 28, Spezia 26, Verona 26*, Cremonese 19, Sampdoria 16

*Una partita in più