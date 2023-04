Offerta arrivata: via dall’Arabia, torna Ronaldo

CR7 è nel pieno di una bufera per il gestaccio ai tifosi dell’Al-Hilal che ha addirittura spinto un avvocato a chiedere il suo arresto e l’espulsione dell’Arabia Saudita

Ronaldo nel pieno della bufera in Arabia Saudita per il gestaccio ai tifosi dell’Al-Hilal. L’avvocato Nouf Bint Ahmed ha addirittura annunciato che presenterà una petizione al Ministero pubblico del Paese per l’arresto e l’espulsione del portoghese legatosi all’Al-Nassr per due stagioni. In Spagna hanno colto la palla al balzo per lanciare una indiscrezione clamorosa sul futuro dell’ex Juventus. Indiscrezioni che parlano di un suo possibile ritorno in Europa già alla fine di questa annata.

La notizia bomba è di ‘El Nacional’: CR7 potrebbe far ritorno nel calcio che conta nei prossimi mesi. L’offerta dal Vecchio Continente gli è già arrivata e ha il timbro del club in cui è cresciuto ed esploso prima del grande salto al Manchester United. Parliamo dello Sporting CP, ieri eliminato dalla Juve in Europa League.

I lusitani sognano, o perlomeno ambiscono a riportare a casa Ronaldo sfruttando quanto sta accadendo ora in Arabia.

Il clima che si è creato nel Paese potrebbe davvero spingere il classe ’85 a salutare in anticipo l’Al-Nassr, anche se le cifre a cui dovrebbe ‘rinunciare’ – qualcosa come 300 milioni senza contare il ruolo di ambasciatore per il Mondiale che andrebbe a ricoprire una volta chiusa la carriera – sono talmente elevate che un ritorno allo Sporting appare, se non impossibile, quasi…