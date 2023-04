Non solo Giroud: Pioli ne perde un altro per Lecce e Roma

Nuova tegola per il Milan di Pioli alla vigilia della sfida al Lecce. Il rossonero costretto ai box anche per lo scontro diretto con la Roma, tutti i dettagli

È confermato un altro forfait per Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Lecce. Il tecnico rossonero, scivolato al quinto posto dopo la sentenza del CONI nei confronti della Juve, deve già fare a meno di Giroud.

“Non ci sarà, è stato un po’ tartassato al tendine del polpaccio nelle ultime partite”, ha annunciato in conferenza stampa. Torna Ibrahimovic, ma oltre al centravanti francese per il Milan si è fermato anche Pobega: “Ibra è convocato. Ha un’autonomia limitata perché ha lavorato in gruppo solo negli ultimi due giorni ma l’ho visto bene. Pobega ha preso un colpo, oggi vediamo”.

Stando alle ultime notizie provenienti da Milanello, per il centrocampista rossonero si tratta di una frattura costale composta rimediata dopo uno scontro di gioco in allenamento. L’ex Torino ne avrà per almeno una settimana ed oltre al Lecce salterà anche lo scontro diretto dell’Olimpico con la Roma di Mourinho.