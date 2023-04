Napoli-Juve, sorpresa Spalletti: un recupero e due assenze

Napoli-Juventus, sorpresa in casa azzurra: un recupero importante per Spalletti a fronte di due assenze pesanti

Dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Milan, è subito tempo di campionato ed è subito grande sfida per il Napoli di Luciano Spalletti.

Gli azzurri scenderanno infatti in campo domani sera alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino per affrontare la Juventus. I bianconeri, a cui sono stati tolti i 15 punti di penalizzazione, sono tornati in piena corsa Champions e necessitano punti, mentre in casa azzurra il vantaggio sulle inseguitrici resta rassicurante.

Nel frattempo però il tecnico toscano ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro i bianconeri. Assenti Mario Rui e Politano, così come Giovanni Simeone. A disposizione invece Rrahmani, uscito malconcio dalla sfida del Maradona contro il Milan. Sono 23 i giocatori convocati per la sfida contro la Juventus. Ecco i convocati:

Portieri: Meret, Marfella, Gollini

Difensori: Kim, Ostigard, Juan Jesus, Di Lorenzo, Bereszynski, Olivera, Rrahmani

Centrocampisti: Zedadzka, Zielinski, Zambo Anguissa, Ndombele, Lobotka, Elmas, Gaetano, Ndombele

Attaccanti: Lozano, Osimhen, Raspadori, Zerbin, Kvaratskhelia