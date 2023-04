HIGHLIGHTS | La Salernitana interrompe il digiuno: crollo totale del Sassuolo

Ampia vittoria della formazione allenata da Paulo Sousa che guadagna ulteriore terreno nella lotta alla salvezza

Brutto passo falso del Sassuolo che crolla rovinosamente in trasferta dopo il successo sulla Juventus della scorsa giornata. Vittoria convincente per 3-0, invece, per la Salernitana che allunga ulteriormente il proprio vantaggio rispetto alla zona retrocessione nel primo anticipo di questo pomeriggio.

Una gara ampiamente dominata dalla Salernitana già avanti nel punteggio dopo appena nove minuti di gioco con la seconda rete in Serie A del giovanissimo Lorenzo Pirola, abile a realizzare in tuffo sugli sviluppi di calcio d’angolo dopo una sponda aerea di Gyomber. Pochi minuti più tardi il raddoppio con il guizzo vincente di Dia sotto porta al termine di un’azione corale della formazione campana in un vero e proprio stato di grazia questo pomeriggio allo stadio Arechi.

A chiudere l’incontro definitivamente nella ripresa, dopo essersi resa particolarmente pericolosa con uno scatenato Kastanos, ci ha pensato Coulibalky con un piazzato chirurgico da fuori area imparabile per Consigli, dopo l’ennesima giocata decisiva di Dia in questo caso nelle vesti di assist man. Vittoria preziosa per la Salernitana che, dopo sei pareggi consecutivi in campionato, ritrova la strada della vittoria.

Serie A, Salernitana-Sassuolo 3-0: highlights, tabellino e classifica

Per quanto riguarda la classifica, dopo il successo prezioso ottenuto ieri sera dal Verona contro il Bologna, quella di oggi è senz’altro una vittoria fondamentale per la Salernitana. Tornano infatti ad essere 7 i punti di vantaggio della formazione di Paulo Sousa sulla zona retrocessione: un bottino niente male a sette giornate dal termine del campionato.

SALERNITANA-SASSUOLO 3-0

9′ Pirola, 20′ Dia, 65′ Coulibaly

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato (72′ Troost-Ekong), Gyomber (88′ Piatek), Pirola (58′ Bronn); Kastanos, Vilhena, Coulibaly (73′ Bohinen), Bradaric; Candreva, Dia; Botheim (72′ Mazzocchi). All. Paulo Sousa

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Rogerio (82′ Marchizza); Frattesi (46′ Pinamonti), Lopez (68′ Thorstvedt), Matheus Henrique; Bajrami, Defrel (68′ Ceide), Lauriente (73′ Alvarez). All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 75, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49, Bologna 44*, Fiorentina 42, Sassuolo* 40, Torino 39, Udinese 39, Monza 38, Salernitana* 33, Empoli 32, Lecce 28, Spezia 26, Verona 26*, Cremonese 19, Sampdoria 16

*Una partita in più