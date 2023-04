Flop De Ketelaere: arrivata la decisione del Milan

Il belga è costato ben 35 milioni di euro bonus inclusi, ma fin qui ha profondamente deluso le attese. Oggi, per Pioli, è una terza scelta

Insieme a Lukaku e Pogba è il grande flop dello scorso calciomercato estivo. Parliamo ovviamente di Charles De Ketelaere, costato al Milan ben 35 milioni di euro (bonus inclusi). Finora il fantasista belga ha profondamente le (enormi) attese, ad oggi è a tutti gli effetti una terza scelta, una riserva della riserva. Il club ha preso una decisione.

Il ventiduenne ha collezionato 34 presenze, per complessivi 1.325 minuti. Pochissime le sufficienze, zero i gol realizzati e un solo assist… Insomma peggio di così era difficile andare. Il suo futuro, però, sarà ancora in rossonero. Ne è certa ‘La Gazzetta dello Sport’, che parla di scelta già fatta da parte di Maldini e Massara. L’ex Brugge andrà via? No, nemmeno con la formula del prestito. Per la ‘rosea’ il Milan è intenzionato a puntarci ancora, a dargli un’altra chance ricordando gli esempi di Tonali e dello stesso Leao.