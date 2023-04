DIRETTA Serie A, Lazio-Torino: le formazioni Ufficiali! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e il Torino di Juric in tempo reale

La Lazio ospita il Torino a Roma in una gara valida come secondo anticipo del sabato per la 31esima giornata del campionato di Serie A, dodicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due squadre che stanno vivendo un momento di forma opposto che sarà diretta dall’arbitro Ghersini della sezione di Genova.

I biancocelesti di Maurizio Sarri, privi dello squalificato Cataldi, hanno aperto una striscia di quattro vittorie consecutive iniziata nel derby contro la Roma e proseguita con i successi contro Monza, Juventus e Spezia. L’obiettivo è di raccogliere altri tre punti per blindare il secondo posto in classifica. Con due pareggi e due sconfitte, invece, i granata di Ivan Juric sono scesi dall’ottava all’undicesima posizione: il sogno è quello di fare il colpaccio in trasferta per rilanciarsi. La partita sarà visibile in diretta in tv, su smartphone e tablet in esclusiva su Dazn. All’andata finì con un pareggio a reti inviolate. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Torino in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Lazio-Torino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, F. Anderson, Zaccagni. All. Sarri

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Radonjic, Vlasic; Sanabria. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 75, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49, Bologna 44*, Fiorentina 42, Sassuolo* 40, Torino 39, Udinese 39, Monza 38, Salernitana* 33, Empoli 32, Lecce 28, Spezia 26, Verona 26*, Cremonese 19, Sampdoria 16

*Una partita in più