Napoli e penalizzazione nel mirino di Allegri: “Hanno ucciso il campionato”

La Juventus ospita il Napoli per il big match della trentunesima giornata del campionato di Serie A: le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa

Il big match della trentunesima giornata di Serie A è di scena all’Allianz Stadium di Torino, con la Juventus che ospita la capolista Napoli lanciata verso lo scudetto.

Con una novità per la squadra di Massimiliano Allegri, risalita al terzo posto in classifica e senza la penalizzazione di -15 dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni di accogliere parzialmente il ricorso del club bianconero e rinviare la sentenza sul caso plusvalenze nuovamente alla Corte Federale d’Appello. La Juve intanto ha staccato il pass per le semifinali di Europa League eliminando lo Sporting Club Portugal e a maggio incrocerà il Siviglia per un posto nella finalissima di Budapest. Allegri intanto tira un sospiro si sollievo per Bremer: niente di grave per il brasiliano dopo il problema patito a Lisbona, anche se l’ex Torino potrebbe riposare in vista della semifinale di ritorno contro l’Inter lasciando spazio a uno tra Gatti e capitan Bonucci. In attacco fa sempre discutere il momento negativo di Dusan Vlahovic, con l’ex Milik pronto a partire titolare nell’attacco della ‘Vecchia Signora’. A centrocampo potrebbe rivedersi invece dal primo minuto Fagioli con Locatelli e l’insostituibile Rabiot.

Allegri, come di consueto, è intervenuto in conferenza dalla sala stampa dell’Allianz Stadium per presentare la partitissima dell’Allianz Stadium: “Il Napoli si sta avviando a vincere lo scudetto, sta facendo un campionato straordinario che sta vincendo con merito. Hanno ucciso il campionato, hanno vuoto un ruolino di marcia impressionante. Sono usciti dalla Champions giocando una bella partita, sia noi che loro vogliamo fare più punti possibili. Ci aspettano delle settimane intense da qui a fine stagione”.

“I convocati li decidero solo domani mattina, Bremer non ha niente ma dovrà vedere come sta. De Sciglio sarà a completa disposizione, dovrò decidere eventualmente se giocherà uno tra Bonucci e Gatti. Entrati stanni bene”.

“Abbiamo dovuto resettare tutto, riadattarci alla classifica e risalire piano piano la china. Quello che è stato fatto lo abbiamo fatto bene, ma adesso dobbiamo fare ancora di più. Dobbiamo andare a prendere la Lazio al secondo posto e raggiungere due finali”.

“I minuti Chiesa li ha, ha giocato 90 minuti, dobbiamo vedere se ha recuperato. Gli attaccanti torneranno a segnare, non sono preoccupato. Ci sono questi momenti durante l’arco della stagione. Ci daranno una grande mano da qui alla fine. L’importante è che tutti stiano bene, all’Inter penseremo da lunedì. Ho la possiiublità di ruotarli e sfruttare le cinque sostituzioni”.

“Non so se il campionato è regolare o no, noi abbiamo fatto il possibile. Normale ci siano stati dei condizionamenti, ma questo non doveva essere un alibi. Noi dobbiamo pensare adesso a fare il massimo possibile da qui al 4 giugno. Dobbiamo fare più punti possibile in campionato perché la prossima stagione vogliamo giocare la Champions League. C’è stata una crescita importante, abbiamo trovato un certo equilibrio. Magari se non avessimo avuto la penalizzazione, ci troveremmo adesso con 10 punti in più in classifica. Nessuno può saperlo”.

“Vlahovic? Non solo assolutamente preoccupato, ha fatto un buon allenamento, l’ho visto più sereno. Lui ha trovato delle difficoltà quest’anno, ma fa parte del percorso di ogni calciatore. Non è che è diventato scarso: è un grande giocatore e deve migliorare come tutti. Deve rimanere sereno e tranquillo. Lui non è il responsabile, il responsabile è tutta la squadra”.

“Rabiot ha ancora margini di miglioramento, nel giocare in verticale e nel tiro da fuori. Sta facendo una stagione importante e straordinaria”.