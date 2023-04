De Zerbi tra Inter e Roma: “Ecco dove vorrei allenare”

Roberto De Zerbi è tra gli allenatori italiani dal rendimento più elevato in questa stagione. L’annuncio sul mercato

Uno dei grandi rappresentanti del movimento degli allenatori italiani all’estero è senza dubbio Roberto De Zerbi, che al Brighton da subentrato sta facendo benissimo. Campionato impressionante per l’ex tecnico del Sassuolo, già riconosciuto in Premier League per la qualità del gioco espresso dalla sua squadra.

Il profilo di De Zerbi è quindi in grande ascesa e scuote già gli animi di molti in termini di calciomercato. Accostato anche ad alcune big italiane, l’ex neroverde per ora si gode il momento sulla panchina di un Brighton in lotta nelle zone europee della classifica di Premier. I biancoblu sono settimi ma con una o due gare in meno rispetto a chi precede, a seconda della situazione. Un passo che non può passare inosservato, considerando anche la semifinale di FA Cup tutta da giocare contro il Manchester United. Intervistato da ‘Sportmediaset’ De Zerbi ha sottolineato: “Sono fortunato a lavorare qua. Ho trovato un gruppo di giocatori già abituato a giocare con coraggio, già abituato a cambiare modulo all’interno della gara e poi ovviamente ci ho messo un po’ del mio”.

Calciomercato, De Zerbi confessa: “Voglio restare al Brighton”

Dopo aver parlato anche dei complimenti di Guardiola, De Zerbi ha detto la sua sulle voci di mercato: “La mia storia lo racconta: non mi muovo a seconda delle richieste importanti o meno”.

Inter o Roma nel futuro vengono prontamente smentite: “Non ho parlato con nessuno ma penso che in questo momento per il mio percorso, per la mia vita sia importante rimanere qui. Ho dovuto lasciare lo Shakhtar dopo otto mesi di lavoro e l’ho fatto malvolentieri e andare via dal Brighton dopo lo stesso tempo mi sembrerebbe come non portare a termine il lavoro. La mia volontà è quella di rimanere, poi dovrò parlare col club e confrontarci per capire cosa si aspettano, cosa vogliono, quali sono le loro ambizioni. Non metto la mano sul fuoco ma la mia volontà è quella di rimanere”.

Al netto della volontà odierna dopo aver allenato in Serie A e in Premier ammette: “Non vorrei spostarmi da Brighton poi vedremo cosa succederà anche perché prima o poi dovrò spostarmi. Mi piacerebbe un giorno tornare in Italia però mi piacerebbe fare altre esperienze all’estero: una in Germania e una in Brasile”.