Perché Achille Costacurta è su tutti i giornali e chi sono i genitori Alessandro Costacurta e Martina Colombari

Achille Costacurta si è macchiato di un gesto assurdo che lo ha portato su tutti i giornali: cosa ha fatto il figlio di Billy e Martina?

Il figlio di Alessandro Costacurta e Martina Colombari è stato denunciato nella notte di mercoledì 19 aprile per resistenze e violenza a pubblico ufficiale. La ricostruzione, secondo le pagine de “Il Giorno“, parlano di un Achille che avrebbe sferrato un pugno a un povero vigile, dopo essersi barricato all’interno di un taxi.

Un gesto davvero sconsiderato che di sicuro starà tenendo con il fiato sospeso i suoi due noti genitori.

Chi è Alessandro Costacurta? Figli, età, prima moglie, patrimonio, carriera

Alessandro Costacurta è uno dei più grandi difensori della storia recente del calcio italiano. Nato il 24 aprile 1966 a Jerago con Orago, in provincia di Varese, grazie alla sua altezza di 182 cm lo ha portato a essere un difensore abile sia nei contrasti che sulle palle alte. Un campione che è stato in grado di vincere ben cinque Champions League con il Milan ed è con il Diavolo che ha legato tutta la propria carriera.

Solamente nella stagione 1986-87 non ha giocato con i rossoneri, infatti era stato prestato un anno al Monza per farsi le ossa in Serie C1 prima di essere richiamato da Sacchi a Milano. Con la Nazionale italiana ha giocato ben due Mondiali, il primo con lo stesso Arrigo come c.t. nel 1994 e poi nel 1998 con Cesare Maldini.

Da sempre soprannominato “Billy” in quanto era uno dei migliori cestisti tra i calciatori. Il nomignolo è derivato dal fatto che negli anni ’70 e ’80 Billy fosse lo sponsor ufficiale dell’Olimpia Milano.

Ha fatto parlare di sé anche nel mondo del gossip, infatti nel 1994 si sposò con Floriana Lainati, ma l’unione durò solamente due anni. L’amore con Martina Colombari scoppiato poco dopo portò il difensore rossonero a chiedere l’annullamento del suo primo matrimonio alla Sacra Rota, in modo tale da poter sposare in chiesa la sua bella attrice.

Suo figlio Achille è nato il 2 ottobre 2004, solo quattro mesi dalle nozze con Martina. Si sa poco invece sul suo patrimonio, ma al Milan guadagnava in media 1,6 milioni di Euro all’anno.

Chi è Martina Colombari? Figlio, età, foto, matrimonio, Instagram

Martina Colombari è stata tra gli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio una delle modelle e attrici maggiormente apprezzate. Nata a Riccione, in provincia di Rimini, il 10 luglio 1975 è diventato Miss Italia a soli 16 anni nel 1991.

Nonostante la giovane età, proprio in quel magico 1991 iniziò la sua relazione con lo sciatore Alberto Tomba, uno dei più grandi di sempre. La storia durò fino al 1995, prima di rompere con lui e diventare fidanzata prima e moglie poi di Alessandro Costacurta, con il quale ha dato al mondo il figlio Achille nel 2004.

Per poter fare in modo che si realizzasse il suo grande sogno di sposarsi in chiesa, Billy dovette chiedere l’annullamento delle nozze precedenti. La cerimonia avvenne così nella piccola chiesa di San Pietro a San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini.

Nonostante oggi abbia 48 anni è ancora una delle più seguite su Instagram, infatti vanta 1 milione di follower su “martycolombari”.