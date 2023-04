Sentenza Juventus, dimissioni ufficiali dopo il verdetto

La sentenza sulla Juventus ha dei risvolti decisamente importanti: arrivano le dimissioni ufficiali da parte del dirigente

Il giorno dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, si continua a dibattere sulla Juventus e sul suo futuro. Bianconeri momentaneamente riabilitati con la restituzione dei 15 punti in classifica, ma soltanto in attesa di riformulazione del dispositivo da parte della Corte d’Appello, che potrebbe nuovamente, più avanti, infliggere una penalizzazione da quantificare e motivare in maniera diversa. Il verdetto del Collegio di garanzia del Coni però porta con sé anche ulteriori notizie importanti, che portano a una decisione ufficiale pesantissima.

Ci sono infatti le dimissioni da parte di Fabio Paratici come Chief Football Officer del Tottenham. Nella sentenza del Collegio di Garanzia del Coni è stato infatti respinto il ricorso relativo alla sua posizione come per quelle di Allegri, Arrivabene e Cherubini. Con la FIFA che ha esteso a livello internazionale la validità delle sentenze italiane, l’ex dirigente bianconero ha comunicato la sua decisione al club londinese, nell’impossibilità di esercitare le proprie funzioni. Per lui, ora, la necessità di concentrarsi sulla propria difesa per regolare la propria posizione. Il chairman del Tottenham, Daniel Levy, riferisce nel comunicato: “Auguriamo il meglio a Fabio, è un uomo che vive e respira calcio. Per lui e per la sua famiglia è stato un periodo stressante”. Al suo posto, gli Spurs avevano già annunciato la presa in carica di Scott Munn per il suo ruolo.