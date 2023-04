Sanzione Uefa, blitz disperato e incontro con Ceferin

La situazione si complica col passare delle settimane, partito il tentativo disperato: incontro con Ceferin in Slovenia

L’Italia è protagonista nelle competizioni UEFA di questa stagione, con Milan e Inter che si incontreranno in semifinale di Champions League, mentre Juventus, Roma e Fiorentina saranno in semifinale di Europa League e Conference League. Il futuro della UEFA, però, presenta molte incognite.

Non è solamente l’Italia il paese che potrebbe avere dei problemi riguardo le prossime edizioni delle competizioni europee, con la Juventus che è protagonista di diverse vicende processuali che potrebbero inficiarne il futuro. Anche in Spagna la situazione appare estremamente delicata: il caso Negreira sta detonando il calcio iberico e il Barcellona rischia anche di vedersi compromessa la partecipazione alle prossime coppe europee. Laporta tenta una mossa disperata e incontra Ceferin.

Il Barcellona le prova tutte: Laporta vola da Ceferin per il caso Negreira

Mentre la situazione continua a precipitare, sul caso Negreira il Barcellona prova ad uscirne con meno danni possibili. Il presidente dei catalani nella giornata di ieri ha effettuato un tentativo disperato.

Come riportato da ‘Sport’, Joan Laporta è volato in Slovenia dove ha incontrato personalmente Aleksander Ceferin. Un meet privato con il presidente della UEFA per fare chiarezza su quanto sta succedendo in Spagna, relativamente al caso Negreira, e trovare un appoggio per riuscire ad uscirne limitando i danni. Il presidente blaugrana è consapevole che la Uefa possa lasciare il club senza Champions League per uno o più anni e vuole assolutamente evitare questo scenario.

Il Barcellona, inoltre, è uno dei tre club che ancora fanno parte dei promotori della Superlega e la mossa di Laporta potrebbe avere importanti risvolti anche in questo senso. Non è da escludere che il club catalano faccia un passo indietro sulla Superlega per riuscire ad avere un trattamento meno duro sul caso Negreira da parte della Uefa. Gli ultimi scambi mediatici con il Real Madrid, poi, rendono questo scenario ancora più probabile.