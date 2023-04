Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 21 aprile

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 21 aprile 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 21 aprile 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Aperture dei principali quotidiani sportivi divise tra il giovedì europeo delle squadre italiane e la vicenda Juve. “Vittoria a metà”, titola La Gazzetta dello Sport. Nel giorno di Sporting-Juventus e del passaggio in semifinale di Europa League, i bianconeri hanno visto accolto parzialmente il ricorso presentato presso il Collegio di Garanzia del CONI. La sentenza è rinviata nuovamente alla Corte Federale d’Appello, con la possibilità di una nuova penalizzazione in campionato. Momentaneamente, però, la squadra di Allegri si riprende i 15 punti balzando al terzo posto in classifica. Le due milanesi, avversarie in semifinale di Champions, scendono fino al quinto e sesto posto.

Anche il Corriere dello Sport si concentra sui bianconeri e sulla rimonta della Roma di Mourinho. Poker ai supplementari dei giallorossi sempre nel segno di Paulo Dybala. L’argentino, allo scadere, salva la Roma dall’eliminazione. Infine anche Tuttosport dedica la propria prima pagina alla Juventus, titolando “La Juve resiste e gode”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 21 aprile 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

In Spagna continua a tenere banco il possibile ritorno al Barcellona di Lionel Messi, mentre A Bola e i quotidiani portoghesi si concentrano sull’eliminazione dello Sporting. Dopo il Benfica, un’altra squadra portoghese viene eliminata per mano di un’italiana. In semifinale di Europa League vola la Juventus di Allegri.