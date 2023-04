Dybala esalta Mourinho e svela: “Ho avuto paura”

Le dichiarazioni dell’attaccante argentino al termine del match contro il Feyenoord. Ecco le sue parole

La Roma di Jose Mourinho conquista le semifinali di Europa League, battendo ai tempi supplementari il Feyenoord. Dopo l’uno a zero dell’andata, i giallorossi hanno trovato il gol del 2 a 1 con Dybala al 90esimo, prima dei due centri al 100esimo e al 110esimo, che hanno fissato il risultato sul 4 a 1.

La svolta è arrivata, dunque, grazie proprio all’argentino. L’ex Juventus ha cambiato il match, trovando una rete decisiva, dopo uno stop con il piede ‘sbagliato’: “Il destro lo uso poco (sorride, ndr.), la strada che ci ha portato allo stadio mi ha mostrato la passione dei tifosi. Sono stati incredibili – afferma Dybala ai microfoni di Sky Sport -. Uno stadio come l’Olimpico di oggi è un giocatore in più. Ho avuto paura quando hanno segnato ma poi è arrivato il mio gol e ai supplementari abbiamo vinto”.

Roma-Feyenoord, Dybala esalta Mourinho: ecco le sue parole

Nel corso dell’intervista, Paulo Dybala parla dell’importanza di Jose Mourinho. L’argentino esalta il portoghese.

“Tutti abbiamo voglia di vincere. Mourinho ha una mentalità incredibile, la squadra sa cosa significa vincere, la mentalità c’è e vogliamo raggiungere la finale. Totti? Mi farebbe piacere incontrarlo, immagino che tutti abbiano voglia di veder vincere questa Roma. Il mister ha vinto in ogni squadra in cui è stato tranne in una, mi sa. Lui sapeva che la partita sarebbe andata così. Spero che la squadra possa continuare a giocare in questa maniera per cercare di raggiungere la finale”.

Gol come contro la Lazio – “Per come è finita certamente, ma l’inizio dell’azione è stata diversa. Poi la porta era la stessa, penso porti fortuna (sorride, ndr.)”