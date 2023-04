Cento milioni di cessioni: acquisto top in Serie A

Nuovo sondaggio sul profilo Twitter di Calciomercato.it con cui abbiamo chiesto ai nostri followers di esprimere la propria opinione su un eventuale addio dal Barcellona in direzione Serie A

Il Barcellona sta vivendo una stagione di rilancio dopo le debacle degli anni scorsi. Sotto la guida da Xavi il progetto tecnico sta decollando alla grande, col ritorno alla vittoria in Supercoppa che ha fatto solo da antipasto ad una Liga quasi dominata e che dovrebbe quindi tornare sui binari della Catalogna.

Una strada vincente quella intrapresa dalla dirigenza blaugrana che ha però anche svariate problematiche da risolvere al di fuori del terreno di gioco. Dal caso Negreira ai conti da rimettere in ordine per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla prossima estate di calciomercato. Il Barcellona va infatti a caccia di un centinaio di milioni di euro da potenziali cessioni, per ridare respiro alle casse che in queste ultime stagioni sono andate in affanno pesantemente.

Sondaggio CM.IT | Calciomercato, cessioni pesanti per il Barcellona: scelto Kessie per la Serie A

Il Barcellona in campo quindi sorride per una Liga che si avvicina, mentre al di fuori del terreno di gioco il club è al lavoro su possibili cessioni.

Proprio in merito alla questione sono quindi intervenuti i followers del profilo Twitter di Calciomercato.it, a cui è stato sottoposto un sondaggio relativo a quattro nomi provenienti dal Barça nell’ottica di un potenziale arrivo in Serie A. La società catalanta deve ottenere almeno 100 milioni di euro dalle cessioni e secondo il 44,4% dei votanti il calciatore che farebbe più comodo ad un’italiana è proprio Franck Kessie, centrocampista con un passato già importante in Serie A, ed accostato ad un rientro nei mesi scorsi.

25,9% di preferenze per Ansu Fati, attaccante spagnolo, mentre sono più distanti profili come quello di Ferran Torres e del brasiliano Raphinha.

Ecco l’esito del sondaggio sul profilo Twitter di Calciomercato.it: