Bye bye Juventus, accordo e firma giallorossa

Nuovi aggiornamenti in chiave mercato che allontano il giocatore dalla Juventus: firma su un biennale in arrivo

Per la Juventus sono giornate campali queste, con il Collegio di Garanzia presso il Coni che apre scenari importanti per la compagine di Massimiliano Allegri e il quarto di finale di Europa League da superare a Lisbona. Intanto, sul mercato arrivano notizie interessanti.

Il nuovo corso bianconero, indipendentemente da come finiranno tutte le vicende processuali che la vedono protagonista, sarà all’insegna della sostenibilità. Un percorso già intrapreso dalla Juventus negli ultimi anni e che proseguirà con coerenza e determinazione. Grande attenzione, quindi, a tutti quei giocatori che potrebbero rappresentare un’occasione: tra questi, spicca la candidatura di Roberto Firmino. Il brasiliano andrà in scadenza di contratto con il Liverpool e potrebbe rappresentare un innesto di grande qualità per qualsiasi squadra riuscisse ad aggiudicarselo. La sua scelta, però, potrebbe essere stata già fatta.

Firmino lascia il Liverpool: accordo biennale col Galatasaray

Dalla Turchia arrivano importanti aggiornamento sul futuro di Roberto Firmino, attaccante brasiliano che abbina una straordinaria capacità associativa ad importanti qualità anche a livello realizzativo.

Secondo quanto riportato dal portale turco ‘Ajansspor.com’, il brasiliano sarebbe pronto a firmare un biennale con il Galatasaray e raggiungere così Nicolò Zaniolo ad Istanbul. Il club turco è una realtà solida che gode di importanti risorse economiche e potrebbe così superare tutte le concorrenti per arrivare a Roberto Firmino.

Sull’attaccante del Liverpool in passato ci sono state anche diverse società italiane, che hanno chiesto informazioni per comprendere se ci fossero margini di manovra. Su tutte, la Juventus. Anche l’Inter ha bussato in passato alle porte di Firmino, che a parametro zero rappresenterebbe una valida alternativa qualora non dovesse essere trattenuto Romelu Lukaku a Milano anche nella prossima stagione. Il futuro del brasiliano, però, potrebbe essere in Turchia.