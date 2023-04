Ultimatum e addio a zero: Juventus e Roma avvertite

Even Ndicka è tra i calciatori in scadenza di contratto più interessanti in Bundesliga. Piace in Serie A, ma non solo, ed arriva l’ultimatum da Francoforte

In un calciomercato sempre più indirizzato a prezzi stellari e ricco di difficoltà economiche, soprattutto in Italia, le occasioni papabili a parametro zero restano situazioni da dover provare a sfruttare al meglio. Non mancano infatti calciatori in scadenza a giugno che fanno gola anche in Serie A.

Il mercato dei giocatori vicini alla naturale chiusura dei propri rapporti di lavoro è sempre particolarmente attivo ed intrigante. Tra i nomi più stuzzicanti per la difesa c’è quello di Evan Ndicka, centrale francese classe 1999 di grande talento e struttura fisica, che ha fatto molto bene con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Con i tedeschi il contratto scadrà a giugno, ed il rinnovo appare sempre più distante, motivo per cui il suo nome aleggia da qualche tempo negli ambienti di mercato. In Italia Ndicka è stato accostato alla Juventus e soprattutto alla Roma, e a costo zero per potenzialità è certamente un nome intrigante.

Calciomercato Juventus e Roma, Ndicka pronto a lasciare Francoforte: la situazione

Dal suo arrivo a Francoforte la crescita di Ndicka è stata evidente e costante, tanto da attirare l’attenzione di svariati club. Molto dipenderà dall’esito della sua situazione contrattuale, anche se il suo destino appare sempre più lontano dall’Eintracht.

Stando a quanto evidenziato da ‘Sky Sport DE’ la dirigenza della compagine teutonica si aspetta la decisione finale ed ufficiale del calciatore nei prossimi 10 giorni. Una sorta di ultimatum al netto del fatto, che secondo la stessa fonte, il Francoforte non ha speranze sulla permanenza di Ndicka, il quale è sempre più vicino ad un addio a parametro zero, esattamente come anche il giapponese Kamada. Mavropanos è un nome caldo per poter sostituire il transalpino classe 1999.

Intanto c’è un campionato con l’Eintracht da finire, mentre in Italia attendono di capire come si concluderà la vicenda contrattuale del ragazzo. Ndicka in stagione ha messo a referto 38 presenze con un gol ed un assist ed oltre 3300 minuti giocati.