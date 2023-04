Prima la Champions, poi l’addio: “Situazione brutta per Inzaghi”

Stasera l’Inter ospita il Benfica per il ritorno dei quarti di Champions League, mentre la posizione di Inzaghi continua a far discutere

Il Milan di Stefano Pioli ha raggiunto la semifinale di Champions League eliminando il Napoli di Luciano Spalletti, un doppio confronto che ha visto i rossoneri uscire vincenti all’andata e pareggiare al ‘Maradona’.

Una qualificazione tutto sommato meritata per i rossoneri, mentre gli azzurri protestano per alcuni presunti errori arbitrali, sia all’andata che al ritorno. Oggi, però, è il giorno dell’Inter di Simone Inzaghi che ospita, allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano, il Benfica di Roger Schmidt per il ritorno dei quarti di finale della Champions League. Si parte dallo 0-2 del ‘Da Luz’ di Lisbona, gol di Nicolò Barella e Romelu Lukaku su rigore, e la vincente della sfida di stasera affronterà proprio i rossoneri in semifinale.

Sulla carta, per i nerazzurri la sfida si presenta ampiamente alla portata, considerando il doppio vantaggio e anche l’andata, dove la squadra di Inzaghi ha messo sotto tatticamente quella di Schmidt, che non vive un momento felice neanche nel campionato portoghese. Nell’ultimo turno, ha patito la seconda sconfitta consecutiva, dopo quella con gli storici rivali del Porto, contro il Chaves e adesso la squadra di Conceiçao incalza al secondo posto in classifica con soli quattro punti di distacco dalla vetta occupata dalle ‘Aquile’. Ma c’è anche un altro argomento che agita questa partita ed è il futuro di Inzaghi sulla panchina dell’Inter: negli ultimi giorni si è parlato, addirittura, di un possibile esonero in caso di debacle ed eliminazione dalla Champions.

“Non vedrei l’ora di andarmene”: Inzaghi nel mirino

Una situazione difficile per Simone Inzaghi, sulla quale è intervenuto anche Furio Focolari senza giri di parole. “Se fossi in lui, non vedrei l’ora di andare via da lì – le sue parole a ‘Radio Radio’ – Vivere in questo modo dev’essere pesante per lui, messo in discussione a ogni partita. È una situazione brutta da vivere, professionalmente parlando. L’Inter stasera ha bisogno solo di una partita normale per passare il turno, senza troppi patemi. L’avversario non va sottovalutato, ma partire da 2-0 di vantaggio in casa è la condizione ideale”.

A prescindere da tutto, solo l’eventuale vittoria della Champions potrà salvare la panchina di Inzaghi, questo filtra da ambienti vicini al club, visto che l’Inter è attualmente fuori dai posti che valgono l’accesso alla prossima edizione della massima manifestazione europea per club, con un rendimento decisamente scadente in campionato e una distanza siderale dalla capolista Napoli.