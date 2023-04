Milan-Inter semifinali di Champions League: calendario e date dell’euroderby

Milan e Inter sono tornate in semifinale di Champions e sono pronte a sfidarsi per un’altra battaglia epica come quella di venti anni fa: andiamo a scoprire le date

L’Inter di Simone Inzaghi ha staccato il pass per la semifinale di Champions League. I nerazzurri, che avevano già maturato un ampio vantaggio all’andata grazie alle reti di Nicolò Barella e Romelu Lukaku su calcio di rigore, hanno confermato quanto di buono messo in mostra in Portogallo e, un po’ a sorpresa, hanno raggiunto il G4 delle grandi del calcio europeo, un traguardo che non veniva raggiunto dalla Beneamata dal lontano 2010.

All’epoca sulla panchina dell’Inter c’era Josè Mourinho e oggi c’è Simone Inzaghi. Dall’altra parte, a sfidare i nerazzurri, ci sarà il Milan di Stefano Pioli per quello che sarà un euroderby davvero infuocato fra le due squadre. I rossoneri, con una vittoria di grande personalità a San Siro e un pareggio pesantissimo al Maradona, hanno regolato il Napoli schiacciasassi in Italia di Luciano Spalletti strappando anche loro, un po’ a sorpresa, il biglietto per la storia. Il Diavolo non entrava nelle prime quattro d’Europa dal lontano 2007 quando, con Ancelotti in panchina, vinse la coppa ai danni del Liverpool.

Milan-Inter, il calendario e le date della semifinale di Champions League

A distanza di 20 anni dall’ultima volta, con l’intermezzo dei quarti di finale sporcati dal brutto episodio fra la Curva Nord e Nelson Dida, il Milan ha sempre trionfato in Champions League contro l’Inter che cerca rivalsa soprattutto perché una sfida di questo tipo, visto l’andamento delle due squadre, vale una stagione, ma addirittura la storia delle due società milanesi.

Un derby pesantissimo che si terrà il 10 maggio nella sua gara di andata e il 16 per quella di ritorno. L’orario delle due partite sarà invece sempre il consueto alle ore 21.