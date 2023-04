L’Inter non fa pazzie: Barella-Lautaro-Correa, è derby Champions

Dopo il 2-0 dell’andata, l’Inter pareggia il ritorno con il Benfica e si regala la semifinale di Champions: sarà derby con il Milan

Sarà il derby di Milano a decidere una delle due finaliste della Champions League. L’Inter raggiunge il Milan in semifinale, pareggiando 3-3 contro il Benfica. Anche a ‘San Siro’ sono i nerazzurri a comandare una partita dove il discorso qualificazione non è mai stato realmente in bilico.

Si parte subito a ritmi molto alti con il Benfica che ha provato ad occupare la metà campo avversaria, non riuscendo però a trovare guizzi importanti dalle parti di Onana. Anzi, sono stati i nerazzurri ad affacciarsi con maggiore pericolosità nella metà campo avversaria: al 13′ un’azione di Barella porta il centrocampista di Inzaghi a pescare il jolly con una conclusione irresistibile dal limite dell’area di rigore. Meraviglioso il sinistro con il quale Barella sblocca il risultato, maturato al termine di un’azione propiziata proprio dal recupero palla della mezzala italiana.

Un gol che fa già partire la festa nerazzurra sugli spalti mentre il Benfica in campo fatica a riorganizzarsi. Lautaro trova anche il gol del 2-0, ma l’arbitro annulla tutto per una spinta del ‘Toro’. I portoghesi provano a prendere coraggio e trovano il gol del pareggio con Aursnes che approfitta di una dormita di Dumfries per far andare le squadre all’intervallo sull’1-1.

Inter-Benfica 3-3: Barella più Lautaro, gioia Inzaghi

La ripresa parte con i portoghesi che provano l’assalto e reclamano per un presunto fallo di Lautaro in chiusura sul solito Aursnes. Per l’arbitro non c’è nulla di irregolare e l’Inter può tirare un sospiro di sollievo.

Il match si gioca con continui capovolgimenti di fronte e tocca a Lautaro Martinez sigillare la qualificazione interista. Bella azione iniziata da Mkhitaryan, continuata da Dimarco e finalizzata dall’attaccante argentino. E’ il 2-1 per l’Inter che chiude la pratica Benfica e fa partire già il clima derby: i tifosi cantano il solito ‘chi non salta è rossonero’, lo stadio vibra e lo farà ancora di più tra due settimane. Prima c’è il tempo per il terzo gol con uno splendido tiro di Correa. Il Benfica trova il pareggio con i gol Antonio Silva e Musa ma le cose non cambiano. La qualificazione era già blindata: Milan contro Inter è la semifinale di Champions.

INTER-BENFICA 3-3: 13′ Barella (I), 38′ Aursnes (B), 65′ Lautaro Martinez (I), 78′ Correa (I), 86′ Antonio Silva (B), 95′ Musa (B)

BAYERN MONACO-MANCHESTER CITY 1-1: 57′ Haaland (M), 83′ Kimmich (B)