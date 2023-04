Lazio prima, Napoli quarto: ecco la nuova classifica della Serie A, il verdetto

La Lazio sta vivendo un finale di stagione alla grande: la classifica si ribalta, la squadra di Sarri si ritrova in vetta

Sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto giornate di campionato per la Lazio, nettamente la squadra più in forma del torneo in questo momento. I biancocelesti di Maurizio Sarri hanno sprintato rispetto alle dirette concorrenti per un posto in Champions League, issandosi al secondo posto in solitaria. E riducendo anche, seppur di poco, la distanza dal Napoli capolista, che si trova a 14 lunghezze di distanza in questo momento. Ma c’è una particolare classifica che vede i capitolini al primo posto e gli azzurri solamente al quarto, anche se è piuttosto sorprendente.

Tutti noi che seguiamo il calcio, per la maggior parte abbiamo una nostra personale routine in prossimità delle partite o addirittura veri e propri riti propiziatori. La superstizione legata al mondo del pallone è un fenomeno piuttosto diffuso. Il ‘non è vero ma ci credo’ la fa da padrone. E proprio in questo senso, i tifosi della Lazio, in Serie A, sono i più superstiziosi in assoluto. Il dato viene riportato da ‘Time2play.com’, che ha effettuato un sondaggio su un campione di 1000 italiani appassionati di calcio. Secondo detto sondaggio i tifosi della Lazio, per il 60%, si sono detti abituati a compiere riti scaramantici prima di una gara della loro squadra.

Serie A, la classifica della scaramanzia: Lazio davanti, Roma al terzo posto

Una speciale classifica che al secondo posto vede i tifosi della Cremonese (40%), al terzo quelli della Roma (34%) e al quarto quelli del Napoli (30,27%).

Nel complesso, dai dati delle interviste, emerge che il 33,1% dei tifosi si sarebbe dichiarato fortemente superstizioso o scaramantico. Al punto che il 22,3% di loro almeno una volta si sarebbe incolpato per la sconfitta della sua squadra per non aver svolto adeguatamente il rituale prima della partita incriminata. Le scaramanzie più comuni riguardano guardare la partita sempre con lo stesso gruppo di amici o parenti (49,6%), indossare abbigliamento specifico (48,8%), sedersi sempre allo stesso posto (44,8%).