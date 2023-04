Inter-Benfica, Lautaro Martinez sostituito e medicato: ecco cosa è successo

Inter-Benfica, Lautaro Martinez ha timbrato il cartellino marcatori con una zampata delle sue. Il bomber argentino, però, è stato medicato in panchina: le ultime

L’Inter aveva bisogno dei gol dei propri attaccanti, che finalmente hanno risposto presente. Nella gara più importante della stagione, Inzaghi ritrova le reti dei suoi bomber: Lautaro Martinez, ad esempio, ha impreziosito una prova da incorniciare con un gol dei suoi, da vero e proprio rapace d’area di rigore.

Ad arrotondare il risultato ci ha pensato anche Correa con un tiro a giro di qualità sopraffina. “El Tucu” è subentrato proprio al posto di Lautaro Martinez, che una volta tornato in panchina è stato medicato e fasciato. Le condizioni del bomber argentino, comunque, non dovrebbero destare particolari preoccupazioni. Il cambio di Inzaghi è stato sostanzialmente precauzionale, anche perché l’argentino aveva speso molto anche in fase di non possesso, aiutando molto la squadra. Salutato dall’ovazione del proprio pubblico, Lautaro si è accomodato in panchina e si è subito fatto medicare: body language nella norma, con Inzaghi che ha preferito gestirlo per evitare di forzare.

Il tecnico nerazzurro ha permesso al proprio attaccante titolare di rifiatare in vista di un filotto di gare che si preannuncia assolutamente vibrante. Il 3-3 con il quale i meneghini sono riusciti ad estromettere il Benfica proietta l’Inter in semifinale di Champions: ad attendere Dzeko e compagni ci sarà il Milan di Stefano Pioli, in un match che definire vibrante sarebbe solo un eufemismo.