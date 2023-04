I convocati di Allegri per lo Sporting: doppio rientro in difesa

La Juventus domani sera sarà di scena in trasferta in Portogallo per affrontare lo Sporting CP. Ecco l’elenco dei convocati di Massimiliano Allegri

Spazio all’Europa League per la Juventus, che domani sera scenderà in campo per i quarti di finale di ritorno della seconda competizione continentale. I bianconeri sono reduci dal ko contro il Sassuolo in trasferta, e dovranno presto rialzare la testa per tornare a macinare successi.

Servirà una partita importante alla squadra di Allegri per uscire illesa dall’Alvalade nella gara di domani sera dopo la vittoria di misura per 1-0 dell’andata. Di fronte uno Sporting CP voglioso di provare la rimonta di fronte al proprio pubblico. Intanto la stessa società bianconera ha diramato oggi l’elenco dei convocati per la partita in terra lusitana:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin

DIFENSORI: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Pogba, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Milik, Di Maria, Soulé

Rientrano De Sciglio e Alex Sandro tra i difensori, mentre è ancora out in attacco Moise Kean.