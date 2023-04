Follie Ronaldo: ne combina una dietro l’altra

Follie in campo di Cristiano Ronaldo con la maglia dell’Al-Nassr. Ne combina una dietro l’altra: ecco cos’è successo

Si complica il campionato dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Al club saudita serviva una vittoria per rilanciarsi nella corsa al titolo, ma nel derby contro l’Al-Hilal è arrivata una pesantissima sconfitta.

Al MRSOOL Park di Riyad, dove tutti si aspettavano CR7, a decidere la sfida è stata un’altra vecchia conoscenza della Serie A, Odion Ighalo. L’attaccante nigeriano, ex Udinese e Cesena, ha realizzato una doppietta su calcio di rigore che ha permesso al suo Al-Hilal di imporsi per 2-0 sui rivali e di conquistare altri tre punti pesantissimi. Il cinque volte Pallone d’Oro, invece, è stato l’assoluto protagonista in negativo della serata.

Follie Ronaldo: dal brutto fallo in campo alla reazione coi tifosi

L’ex Juventus ha come sempre rubato la scena, stavolta però per episodi che l’hanno visto protagonista in negativo. Al 56′, infatti, CR7 ha commesso un fallo plateale ai danni di Gustavo Cuellar, una ‘mossa da wrestling‘ a cinturare l’avversario sanzionata incredibilmente solo con il cartellino giallo. Ma non solo.

Al 77′ si è visto annullare un gran gol, che sarebbe valso il momentaneo 2-1, per una posizione millimetrica di fuorigioco. Dopo il triplice fischio, i tifosi dell’Al-Hilal hanno iniziato ad intonare il nome di Lionel Messi e il portoghese, nell’abbandonare il campo si è rivolto alla tribuna con un gestaccio, toccandosi i genitali. L’avventura araba di CR7 procede tutt’altro che a gonfie e vele.