DIRETTA Champions League, Bayern Monaco-Manchester City: formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Bayern Monaco-Manchester City, ritorno dei quarti di finale di Champions League

Due vittorie, un pareggio e due sconfitte: è questo il poco lusinghiero bottino di Thomas Tuchel da allenatore del Bayern Monaco. Preso dalla dirigenza bavarese per dare una sterzata nella gestione dello spogliatoio, l’ex allenatore del Chelsea ha sin qui deluso le aspettative, incassando anche la prima sconfitta stagionale in Champions League contro il Manchester City.

Una disfatta con tre gol di scarto che lascia veramente pochi margini alle speranze di rimonta in terra tedesca. Giustiziere di Pep Guardiola nella finale di Champions del 2021 e nella semifinale di FA Cup dello stesso anno, il tecnico tedesco ha bisogno di una vera e propria impresa per ribaltare la situazione. Il manager spagnolo, dal canto suo, vuole evitare passi falsi e nonostante sia impegnato in una rimonta rocambolesca in Premier League, ha deciso di fare pochi calcoli. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Bayern Monaco – Manchester City: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma mercoledì 19 aprile alle 21, la partita sarà trasmessa su ‘Sky Sport Football’, ‘Sky Sport 1’ e sarà visibile anche in streaming su ‘Sky Go’. Ecco le formazioni di Bayern Monaco – Manchester City:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Cancelo; Kimmich, Goretzka; Sané, Musiala, Coman; Choupo-Moting. All.: Tuchel

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Stones, Akanji, Dias; Ake, Rodrigo; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva, Grealish; Haaland. All.: Guardiola

ARBITRO: Clément Turpin (Francia)