All-in su De Zerbi: chiesto al Brighton il permesso di trattare

Il tecnico bresciano è uno dei nomi più caldi per la panchina dell’Inter. Nel suo contratto con gli inglesi è presente una clausola da 13 milioni di euro

Insieme a quello di Thiago Motta, senza trascurare la ‘suggestione’ Conte, il nome di Roberto De Zerbi è uno dei più ‘caldi’ per la panchina dell’Inter. Per il dopo Simone Inzaghi, il quale a meno di clamorose sorprese – ovvero la vittoria della Champions – dirà addio ai nerazzurri a fine stagione nonostante un contratto in scadenza a giugno 2024. Dei tre il più alla portata è sicuramente l’italo-brasiliano. Conte, al quale Zhang non può dare nessuna garanzia in ottica calciomercato, potrebbe prendersi un anno sabbatico. Quanto a De Zerbi, il suo futuro potrebbe essere ancora in Premier, seppur non alla guida del Brighton.

In carica dallo scorso 18 settembre, De Zerbi ha un contratto col Brighton fino a giugno 2026 in cui è presente una clausola risolutiva da 13 milioni di euro. Molto per l’Inter, non per le big inglesi come Tottenham e Chelsea. Due non a caso, poiché entrambe sono molto interessate al 43enne. In particolare i ‘Blues’, ieri usciti dalla Champions per mano del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Stando all’insider ‘Indykaila News’, il club di Todd Boehly vuole chiedere il ‘permesso’ al Brighton per iniziare una trattativa con l’allenatore nativo di Brescia. Eventualmente De Zerbi, in corsa con Nagelsmann e Luis Enrique, si accomoderebbe sulla panchina del Chelsea a partire della prossima stagione. E dietro, magari, il pagamento della suddetta clausola.