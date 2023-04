Super derby per Luis Enrique: pronto l’incontro

Si aggiunge un’altra squadra alla lista delle pretendenti per Luis Enrique: il derby accesissimo si allarga

La data del 19 aprile, domani, è un crocevia fondamentale per il futuro della Juventus e dei suoi ex tesserati. Al Coni si riunirà infatti il Collegio di Garanzia per discutere il ricorso del club bianconero avverso alla penalizzazione di 15 punti in classifica. Una decisione che potrà stravolgere lo scenario e la classifica della Serie A, oppure confermarla rendendo difficilissima la rimonta di Allegri.

Non solo, perché ovviamente oltre al -15 verrà discusso anche il ricorso degli ex dirigenti della Juventus, tra cui Fabio Paratici. L’ex Cfo bianconero è stato inibito per 30 mesi, ma alcuni giorni fa la squalifica è stata estesa anche a livello internazionale dalla Fifa. Una sentenza che ha portato alla sospensione del ruolo di Paratici al Tottenham come direttore sportivo. Anche in questo caso il presidente degli Spurs Daniel Levy è in attesa della sentenza, soprattutto per la questione allenatore. Al momento è lo stesso numero 1 del club a occuparsi della caccia al nuovo manager dopo l’addio di Conte. Secondo l’Evening Standard’, il Tottenham avrebbe intenzione di parlare anche con Luis Enrique, che ha già avuto un colloquio con il Chelsea ed è stato accostato anche al Milan.

Il Tottenham attende la sentenza su Paratici e intanto punta Luis Enrique

L’ex ct della Spagna sarebbe entrato nelle mire degli Spurs, generando un vero e proprio derby. Che sarebbe doppio, visto che anche Julian Nagelsmann – secondo il noto tabloid – è entrato nella shortlist di nomi che piacciono alla dirigenza. E insieme a loro anche Arne Slot, allenatore del Feyenoord che giovedì proverà a completare l’opera eliminando la Roma. Tornando ai due contesi di Londra.

Sia Tottenham che Chelsea hanno puntato su manager ad interim, ma sia Stellini che Lampard non sono partiti benissimo. In Spagna parlano di un Luis Enrique pronto a entrare subito in gioco mentre Nagelsmann sarebbe più propenso a rimandare la decisione all’estate. L’altra mina vagante che stuzzica Levy è Vincent Kompany che ha portato il Burnley alla promozione. Molto dipenderà dalla decisione che arriverà su Paratici nella prossima settimana. Una conferma della squalifica porterebbe il Tottenham a dover ridisegnare subito anche il comparto della direzione sportiva costringendo a cambiare motodo sulla ricerca del nuovo manager.