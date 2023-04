Spalletti ha deciso: i convocati per Napoli-Milan

Questa sera spazio a Napoli-Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Questa mattina gli azzurri hanno diramato l’elenco dei convocati

Si alza il sipario al Maradona per la super sfida tra Napoli e Milan, valida per i quarti di finale di Champions League di ritorno. Una gara ricca di aspettative e significati, soprattutto per la truppa di Spalletti che dovrà provare a ribaltare lo svantaggio di un gol maturato la scorsa settimana.

L’allenatore di Certaldo si ritroverà senza due squalificati di lusso come Kim Min-jae e Zambo Anguissa, motivo per cui Spalletti dovrà provare a trovare soluzioni per rimediare. Non sarà semplice, fermo restando il valore della rosa del Napoli, che per il resto dovrà contare anche la defezione annunciata di Giovanni Simeone, fuori dai convocati esattamente come gli squalificati, ma per infortunio. In mattinata il club azzurro ha diramato proprio la lista dei calciatori che prenderanno parte alla grande sfida del Maradona:

Portieri: Gollini, Idasiak, Meret

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani

Centrocampisti: Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori

In attacco riecco ancora Osimhen, dopo lo spezzone molto incoraggiante messo in campo contro il Verona nell’ultimo pari di campionato.