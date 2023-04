Seconda penalizzazione e campionato rinviato: caos totale

Con i vari gradi di giudizio e ricorso, non è escluso che la fase finale della stagione venga rinviata di alcuni giorni per non incappare in un risarcimento milionario

Il calcio italiano sta vivendo una stagione di grandi stravolgimenti, in cui ci si gioca parecchio in campo ma anche nelle aule di tribunale. Due campionati distinti, ma di eguale impatto sul futuro delle società. Il caso più eclatante è ovviamente quello della Juventus, con il Collegio di Garanzia del Coni che domani discuterà sulla penalizzazione di 15 punti e l’inibizione degli ex dirigenti. Senza contare poi il filone stipendi.

Anche in Serie B, però, ci sono due casi molto importanti che possono cambiare il volto della classifica. Dopo il -1 al Genoa per per mancati adempimenti di parte dei versamenti delle ritenute Irpef di settembre e ottobre 2022, anche la Reggina ieri ha ricevuto una penalizzazione di 3 punti. La sentenza di primo grado del Tribunale federale nazionale arriva per il mancato pagamento dei contributi Irpef di novembre e dicembre 2022, più alcuni stipendi, al 16 febbraio. Una penalizzazione che però potrebbe essere raddoppiata nei prossimi giorni. Le colpe contestate infatti sono le stesse, ma relative anche per il periodo al 16 marzo. Intanto i calabresi di Pippo Inzaghi sono scivolati a 46 punti, ancora in corsa per i playoff, anche se il club ha ovviamente già annunciato di voler fare ricorso, se sarà necessario anche al Tar e al Consiglio di Stato. E tutto questo può voler dire anche un possibile slittamento del campionato.

Serie B, Reggina penalizzata: rischio rinvio dei playoff

Come spiega ‘La Gazzetta dello Sport’, va considerata chiaramente la tesi difensiva della Reggina. Il club calabrese infatti ha dimostrato di non aver pagato, perché fermata dal Tribunale di Reggio Calabria, con il quale ha avviato la procedura di concordato. E il giudice ha stabilito che per proseguire da dicembre la sua attività, la Reggina ha potuto sostenere solo le spese autorizzate. Ed essendo i debiti con l’erario una parte di una cifra ben superiore (relativa alla precedente gestione societaria), sono stati bloccati quei pagamenti.

In sostanza, il versamento dei contributi Irpef e degli ingaggi di quei calciatori (che poi hanno lasciato la Reggina) non sono stati giudicati necessari dal giudice. Ma in ogni caso la partita dovrà ancora giocarsi, perché ora il club – dopo la pubblicazione delle motivazioni – avrà sette giorni per presentare ricorso e poi la Corte d’appello ne avrà 30 per fissare l’udienza. Ragionevolmente – scrive la rosea – dovrebbe usarne la metà, vista l’urgenza. E vista anche l’altra partita della scadenza del 16 marzo, il tempo stringe perché il 26 e 27 maggio partono i playoff. Bisogna accorciare il tutto, dando la possibilità alla Reggina di difendersi legittimamente, ma senza rischiare di incappare in incidenti che poi al Collegio di garanzia del Coni potrebbero rimandare la palla indietro e far rifare i processi.

Inevitabilmente, però, lo scenario che tutto l’iter processuale relativo anche al secondo filone si concluda oltre la data fissata ora per i playoff c’è. Perché ovviamente la Reggina si difenderà a oltranza, se necessario anche al Coni e poi con la giustizia ordinaria. Per questo non è da escludere totalmente un rinvio dei playoff, magari di una settimana. Anche perché l’alternativa potrebbe essere quella di un risarcimento milionario. Ipotesi, quest’ultima, da scongiurare ovviamente per la federazione.